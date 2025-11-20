हिमाचल में तेजाब कांड पीड़िता ने PGI में तोड़ा दम, मौत से पहले बताई अंतिम इच्छा

जागरण संवाददाता, मंडी। मंडी में तेजाब कांड की पीड़ित महिला ममता ठाकुर ने बुधवार रात 12 बजे के करीब दम तोड़ दिया। महिला ने अपनी मौत से पहले अपना अंतिम संस्कार हनुमान घाट मंडी में करने की इच्छा जाहिर की है। शनिवार शाम को ममता के पति नन्द लाल ने आपसी विवाद के बाद ममता पर तेजाब फेंककर घर की पहली मंजिला से धक्का दे दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ममता तेजाब से जलने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक जल गई थी। वहीं पहली मंजिल से गिरने के कारण उनका जबड़ा टूट गया था। उनकी हालत पिछले चार दिन से गम्भीर बनी हुई थी। पीजीआई में उनको ट्रामों सेंटर के वरन यूनिटी में रखा गया था।

बुधवार देर को ममता ने अपने दर्द न सहते हुए अपना दम तोड़ दिया। वहीं अब ममता की मौत के बाद आरोपित पर इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ी जायेगी। पहले ये मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया था।