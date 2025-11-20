हिमाचल में तेजाब कांड पीड़िता ने PGI में तोड़ा दम, मौत से पहले बताई अंतिम इच्छा
हिमाचल प्रदेश में तेजाब हमले की शिकार एक महिला ने पीजीआई अस्पताल में दम तोड़ दिया। मरने से पहले उसने अपनी आंखें दान करने की इच्छा जताई ताकि कोई और उसकी मृत्यु के बाद दुनिया देख सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, मंडी। मंडी में तेजाब कांड की पीड़ित महिला ममता ठाकुर ने बुधवार रात 12 बजे के करीब दम तोड़ दिया। महिला ने अपनी मौत से पहले अपना अंतिम संस्कार हनुमान घाट मंडी में करने की इच्छा जाहिर की है। शनिवार शाम को ममता के पति नन्द लाल ने आपसी विवाद के बाद ममता पर तेजाब फेंककर घर की पहली मंजिला से धक्का दे दिया था।
ममता तेजाब से जलने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक जल गई थी। वहीं पहली मंजिल से गिरने के कारण उनका जबड़ा टूट गया था। उनकी हालत पिछले चार दिन से गम्भीर बनी हुई थी। पीजीआई में उनको ट्रामों सेंटर के वरन यूनिटी में रखा गया था।
बुधवार देर को ममता ने अपने दर्द न सहते हुए अपना दम तोड़ दिया। वहीं अब ममता की मौत के बाद आरोपित पर इस मामले में हत्या की धारा भी जोड़ी जायेगी। पहले ये मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया था।
वहीं ममता ने मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार ससुराल में न करने की इच्छा जताई और हनुमान घाट मंडी में ही उनको जलाने की बात कही है। मंडी शहरी चौकी के हैड कांस्टेबल मनोज ठाकुर ने बताया कि ममता की मौत की सूचना देर रात उनके स्वजन ने दी है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर शेष प्रकिया को पूरा करेगी
