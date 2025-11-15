हिमाचल के मंडी में महिला पर एसिड अटैक, आरोपी पति फरार; मामूली विवाद पर चेहरे पर डाल दिया तेजाब
मंडी में एक महिला पर उसके पति ने तेजाब से हमला किया। पारिवारिक विवाद के चलते नंद लाल ने ममता के चेहरे और पीठ पर तेजाब फेंका, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। पड़ोसियों ने ममता को अस्पताल पहुंचाया, जबकि आरोपित पति फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मंडी। नगर निगम मंडी में महिला पर तेजाब डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। आरोपित महिला का पति बताया जा रहा है। महिला की पहचान ममता निवासी मंडी के रूप में हुई है। जबकि आरोपित पति नन्द लाल वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया।
ये मूलतः सरकाघाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने मंडी के सैन मोहल्ले में मकान खरीदा था। नन्द लाल चाय की दुकान करता है। ममता और नंद लाल के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है।
शनिवार देर शाम को नन्द लाल, ममता के घर आया। उसने बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद के बाद नन्द लाल ने अपने साथ लाए तेजाब महिला पर फेंक दिया। तेजाब से ममता के चेहरे और पीठ जले हैं।
मौके पर मौजूद पड़ोसी ममता के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और ममता को जोनल अस्पताल मंडी लाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एएसपी अभिमन्यु वर्मा ने अस्पताल पहुंचे। पुलिस टीम आरोपित की तलाश में जुट गई है।
