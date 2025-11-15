हिमाचल के मंडी में महिला पर एसिड अटैक, आरोपी पति फरार; मामूली विवाद पर चेहरे पर डाल दिया तेजाब

जागरण संवाददाता, मंडी। नगर निगम मंडी में महिला पर तेजाब डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। आरोपित महिला का पति बताया जा रहा है। महिला की पहचान ममता निवासी मंडी के रूप में हुई है। जबकि आरोपित पति नन्द लाल वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये मूलतः सरकाघाट के रहने वाले बताए जा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने मंडी के सैन मोहल्ले में मकान खरीदा था। नन्द लाल चाय की दुकान करता है। ममता और नंद लाल के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

शनिवार देर शाम को नन्द लाल, ममता के घर आया। उसने बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, विवाद के बाद नन्द लाल ने अपने साथ लाए तेजाब महिला पर फेंक दिया। तेजाब से ममता के चेहरे और पीठ जले हैं।