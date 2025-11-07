Mandi News: विदेश भेजने के नाम पर जोगिंदर नगर के 3 युवकों से 12 लाख की ठगी, पानीपत से आरोपी गिरफ्तार
जोगिंदर नगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी अजय संगल को पानीपत, हरियाणा से गिरफ्तार किया। आरोपी ने जोगिंदर नगर के तीन युवकों को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगा था। पुलिस अब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी कि क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है।
संवाद सहयोगी, जोगिंदर नगर (मंडी)। जोगिंदर नगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी सकीनी कपूर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी।
आरोपित अजय संगल पुत्र गजान सिंह संगल हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के बन्नी का रहने वाला है। उसके विरुद्ध थाना जोगेंद्रनगर में 23 फरवरी 2024 को धोखाधड़ी व साजिश रचने का केस दर्ज हुआ था।
आरोपित ने जोगेंद्रनगर उपमंडल के मनोज कुमार, सूरज कुमार और धर्मेंद्र नामक तीन युवकों को विदेश भेजने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठग लिए थे। जांच के दौरान जोगेंद्रनगर पुलिस को पानीपत पुलिस के एएसआइ सुनील से सूचना मिली थी कि उक्त आरोपित वहां भी इसी प्रकार की ठगी के मामले में संलिप्त है।
इस पर कार्रवाई करते हुए एसआइ अजय राणा के नेतृत्व में एएसआइ मुकेश धरवाल और कांस्टेबल अनिल ठाकुर की टीम ने पानीपत में दबिश देकरअजय संगल को गिरफ्तार किया। सकीनी कपूर ने बताया कि आरोपित को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेकर उससे यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी शामिल तो नहीं है।
