Mandi News: विदेश भेजने के नाम पर जोगिंदर नगर के 3 युवकों से 12 लाख की ठगी, पानीपत से आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जोगिंदर नगर (मंडी)। जोगिंदर नगर पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 12 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपित को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी सकीनी कपूर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी।

आरोपित अजय संगल पुत्र गजान सिंह संगल हमीरपुर जिले के बड़सर उपमंडल के बन्नी का रहने वाला है। उसके विरुद्ध थाना जोगेंद्रनगर में 23 फरवरी 2024 को धोखाधड़ी व साजिश रचने का केस दर्ज हुआ था। आरोपित ने जोगेंद्रनगर उपमंडल के मनोज कुमार, सूरज कुमार और धर्मेंद्र नामक तीन युवकों को विदेश भेजने का झांसा देकर 12 लाख रुपये ठग लिए थे। जांच के दौरान जोगेंद्रनगर पुलिस को पानीपत पुलिस के एएसआइ सुनील से सूचना मिली थी कि उक्त आरोपित वहां भी इसी प्रकार की ठगी के मामले में संलिप्त है।