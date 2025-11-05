Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल: नीदरलैंड की महिला पर्यटक से टैक्सी चालक ने की अश्लील हरकतें, सुनसान जगह गाड़ी रोककर छेड़छाड़

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:41 PM (IST)

    कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में नीदरलैंड की एक महिला पर्यटक ने टैक्सी ड्राइवर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, सैंज घाटी घूमने के दौरान ड्राइवर ने देहुरी गांव के पास गाड़ी रोककर उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। महिला ने पुलिस को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला पर्यटक घटना से काफ़ी आहत है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में घूमने आई नीदरलैंड की महिला पर्यटक से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में घूमने आई नीदरलैंड की युवती से टैक्सी चालक ने अश्लील हरकतें की हैं। महिला पर्यटक ने टैक्सी चालक पर गाड़ी रोककर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को ई-मेल के माध्यम से की है।

    विदेशी महिला पर्यटक सैंज घाटी में घूमने गई थी। इस दौरान टैक्सी चालक ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। महिला पर्यटक का आरोप है कि ड्राइवर ने सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर छेड़छाड़ की, जिसका उसने विरोध किया व उसे वहां से तुरंत ले जाने को कहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहुरी गांव के पास टैक्सी रोककर की अश्लील हरकतें

    पुलिस को भेजी शिकायत में सेलीन वैन ओइजेन ने बताया कि वह 30 अक्टूबर को औट से देहुरी जा रही थी। इस दौरान राजू नामक टैक्सी चालक ने देहुरी गांव के पास उसके साथ अश्लील हरकतें की। 

    महिला बोली, टैक्सी चालक की घटना से आहत

    विदेशी महिला ने शिकायत में लिखा है कि वह टैक्सी चालक की इस घटना से आहत है। उसने पुलिस से टैक्सी चालक पर कार्रवाई की मांग की है। 

    यह भी पढ़ें: कुल्लू-मनाली के लिए 2 साल बाद शुरू हो रही फ्लाइट, टाइमिंग व किराया सब तय; सीनियर सिटीजन को 2066 रुपये का ऑफर 

    पुलिस ने आरंभ की जांच

    पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच आरंभ कर दी है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक कुल्लू डा. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने की है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: विवादों के बाद BJP विधायक हंसराज ने मांगी माफी, 'किसी से दुराचार नहीं किया; राजनीति में कई बार होते हैं षड्यंत्र' 