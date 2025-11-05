हिमाचल: नीदरलैंड की महिला पर्यटक से टैक्सी चालक ने की अश्लील हरकतें, सुनसान जगह गाड़ी रोककर छेड़छाड़

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में घूमने आई नीदरलैंड की युवती से टैक्सी चालक ने अश्लील हरकतें की हैं। महिला पर्यटक ने टैक्सी चालक पर गाड़ी रोककर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को ई-मेल के माध्यम से की है।



विदेशी महिला पर्यटक सैंज घाटी में घूमने गई थी। इस दौरान टैक्सी चालक ने उसके साथ अश्लील हरकतें की। महिला पर्यटक का आरोप है कि ड्राइवर ने सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर छेड़छाड़ की, जिसका उसने विरोध किया व उसे वहां से तुरंत ले जाने को कहा।