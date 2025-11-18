कुल्लू में सुंदरनगर का 'डबल धमाका', हॉकी में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीता इंटर कॉलेज चैंपियनशिप का खिताब

संवाद सहयोगी, कुल्लू। राजकीय महाविद्यालय कुल्लू में मंगलवार को आयोजित छात्र-छात्रा वर्ग के इंटर कालेज चैंपियनशिप में एमएलएसएम सुंदरनगर का दबदबा रहा। पहले दिन के मुकाबले में सुंदरनगर के खिलाड़ियों ने जहां पुरूष वर्ग की हॉकी में मेजबान कुल्लू कालेज को हराया, वहीं जोगिंदरनगर कालेज को हराकर हैंडबाल में भी जीत दर्ज की।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय से संबंद्ध कालेजों के चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्य चिकित्साधिकारी डा. रंजीत ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि किया, जिनका स्वागत प्राचार्य डा. राकेश राणा ने पुष्प गुच्छ देकर किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि खेलकूद में हार-जीत लगी रहती है। जीतने वालों को न तो घमंड करना चाहिए और न तो हारने वाले को निराश होना चाहिए। प्राचार्य डा. राणा ने खिलाड़ियों से खेल की भावना के साथ खेलने की अपील की। हाकी का पहला रोमांचक मुकाबला मेजबान जीडीसी कुल्लू और एमएलएसएम सुंदरनगर के छात्र खिलाड़ियों के बीच खेला गया। मुख्यअतिथि ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मैदान में जाकर परिचय प्राप्त किया और जीत की शुभकामनाएं दी।

सुंदरनगर की टीम ने टास जीतने के बाद पहले क्वार्टर में पहला गोल दाग कर आक्रामक शुरुआत की। इसके बाद फील्ड गोल के जरिए पहला क्वार्टर खत्म होने तक 3-0 की बढ़त बना ली। दूसरे क्वार्टर में कुल्लू ने मैन-टू-मैन मार्किंग के साथ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई, हाफ-प्रेस से सुंदरनगर के सर्कल एंट्री रोकने की कोशिश की, लेकिन सुंदरनगर के अनुभवी खिलाड़ियों ने पजेशन बनाए रखा। दूसरे क्वार्टर में दोनों कालेजों के खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ गोल करने में असफल रहे। इसके चलते हाफ-टाइम पर स्कोर 3-0 रहा। तीसरी क्वार्टर में सुंदरनगर ने काउंटर-अटैक से शानदार टीम मूवमेंट दिखाया। राइट विंग से क्रास लेकर सेंटर फारवर्ड ने रिवर्स हिट से गोलकीपर कोबीट किया और स्कोर 4-0 कर दिया। कुल्लू ने कई पेनल्टी कार्नर हासिल किए, लेकिन सुंदरनगर के खिलाड़ी और गोलकीपर ने शानदार सेव किया। अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमें थकान के बावजूद तेजी से भागी। कुल्लू ने पावर-प्ले का इस्तेमाल किया, लेकिन सुंदरनगर की डिफेंस लाइन अटूटी रही। फाइनल व्हिसल बजी तो सुंदरनगर ने क्लीन शीट के साथ 4-0 से धमाकेदार जीत दर्ज की।

हाकी का दूसरा मुकाबला वीजीसी मंडी और मेजबान कुल्लूकी छात्रा खिलाड़ियों के बीच हुआ। पहली क्वार्टर में दोनों टीमें सतर्क रहीं, हाई-प्रेस और टाइट मार्किंग के बीच कोई सर्कल पेनिट्रेशन नहीं हुआ, जिसके चलते स्कोर 0-0 रहा। दूसरी क्वार्टर में मंडी ने पजेशन पर कब्जा जमाया और पेनल्टी कार्नर पर वैरिएशन से पहला गोल दागा। तीसरी क्वार्टर में मंडी का दबदबा कायम रहा। काउंटर-अटैक और रिवर्स हिट से दो और गोल जोड़े, जिससे स्कोर 3-0 हो गया।