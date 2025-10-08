Language
    कुल्लू दशहरा: अटल सदन में सांस्कृतिक संध्या, गायक ने कुलवी गानों ने बांधा समां; आपदा प्रभावितों को समर्पित नाइट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दूसरे दिन बारिश के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम अटल सदन में आयोजित किए गए। छठी सांस्कृतिक संध्या लोक गायक इंद्रजीत के नाम रही जिन्होंने कुल्लवी परिधान में संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया। इंद्रजीत ने आपदा प्रभावितों के लिए नाइट समर्पित की और कुलवी लामण हाड़े मेरे मामुआ जैसे गानों से दर्शकों को झुमाया।

    कुल्लू दशहरा के दौरान इंद्रजीत ने दर्शकों को अटल सदन में झुमाया (फोटो: जागरण)

    दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में दूसरे दिन बारिश के कारण कलाकेंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाया।अटल सदन कुल्लू में दूसरे दिन की सांस्कृतिक संध्या लोक गायक इंद्रजीत के नाम रही। इंद्रजीत ने मंच पर पहुंचे से कुलवी परिधान में संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया।

    उन्होंने इस बार की नाइट आपदा प्रभावितों के लिए समर्पित किया। सबसे पहले कुल्लवी लामण, हाड़े मेरे मामुआ, तिरछी नजरें, हीरा मणिये , कोखे भी ता पॉडू दोघरी, पाखली माणु, लाड़ी शाऊणी, बालू शाईया ढोलकी रामा, साजा लागा माघेरा, तू एजी गरठे, सोलमा लाड़ीये, मारे लागी बीरशू झाच गाने से अटल सदन में दर्शकों को झुमाया।

    दशहरा की छठी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन अटल सदन में ​स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। इसमें लोक कलाकारों ने अपने प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सांस्कृतिक संध्या में उपमुख्यमंत्री मुकेश अ​​​ग्निहोत्री बतौर मुख्यात​थि उपस्थित होना था लेकिन वह बिलासपुर में हुए हादसे के चलते उपस्थित नहीं हो पाए।

    करीब नौ बजे वह लालड़ी उत्सव में पहुंचे उन्होंने शुभारंभ करने के बाद वह वापिस लौट गए। दशहरा उत्सव समिति की ओर से उपमुख्यमंत्री का कुल्लवी परंपरा का अनुसार स्वागत किया गया। इस छठी सांस्कृतिक संध्या में लोकगायक इंद्रजीत स्टार कलाकार रहे। उन्होंने अपनी आवाज के जादू से दर्शकों को खूब झूमाया।

    सांस्कृतिक संध्या में प्रदेश के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। संध्या में फैशन शो आकर्षण का केंद्र बना। इसके बाद सांस्कृतिक संध्या के स्टार कलाकार लोक गायक इंद्रजीत ने मंच संभाला और दर्शकों को नचाया। इससे पूर्व संध्या में कुल्लू, मंडी, किनौर, रामपुर, बिलासपुर, हमीरपुर के कलाकारों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

    इसमें शांति वैदिक, सुख दास,भारद्वाज म्यूजिक ग्रुप, शिव कुमार, सृष्टि वर्मा, देवेंद्र, खेम राज, रवि कुमार, रेखा, खेम राज, ममता, मधु बाला, बिमला चौहान, आर एस ठाकुर, तेला सोनी,चंपा, ऋषिता, सन्नी, विक्रम, टेक चंद, विक्रम, मोहन लाल, वंदना, क्षितिज, गुलशन ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके बाद हेम राज, आशीष कुमार, प्रीत भट्ट, दिनेश ने दर्शकों का मनोरंजन करवाया। इसके बाद अमर राठौर, ओम राणा, रुद्रा बैंड, दीपक जनदेवा, पायल ने फिल्मी व पहाड़ी गानों की झड़ी लगा दी। इसके बाद जयंत भारद्वाज, नेहा दीक्षित, गौरव कैंडल ने मनोरंजन करवाया।