    क्रिसमस-न्यू ईयर पर मनाली में सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम, कुल्लू पुलिस ने मांगी अतिरिक्त फोर्स

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:33 AM (IST)

    क्रिसमस और नववर्ष के आगमन को देखते हुए कुल्लू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी कर ली है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, ...और पढ़ें

    क्रिसमस और नव वर्ष के लिए पुख्ता होंगे सुरक्षा प्रबंध (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। क्रिसमस और नववर्ष नजदीक आते ही पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ना शुरू हो गई है। जिला की पर्यटन स्थल कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण कसोल, बंजार का जिभी, जलोड़ी जोत पर्यटक स्थल में क्रिसमस पर्व व नव वर्ष के जश्न को लेकर तैयारियां चल रही हैं।

    20 दिसंबर तक इनकी संख्या में और इजाफा होगा। इसे देखते हुए कुल्लू पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यातायात नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस मुख्यालय से पांच रिजर्व फोर्स और 250 होमगार्ड जवान की डिमांड की गई है।

    जल्द ही अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी। क्रिसमस और नववर्ष के लिए कुल्लू,मनाली,कसोल, मणिकर्ण, जिभी, जलोड़ी जोत, रघुपुरगढ़ पैक हो जाएंगे।

    इन स्थानों पर क्षमता से अधिक पर्यटकों की भीड़ जुटने से यातायात नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या रहती है। हर साल कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग जाती है।

    इस साल भी हर बार की भांति यातायात नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस जवान मांगे गए हैं। जवानों को कसोल, मणिकर्ण, मनाली में तैनात किया जाएगा। यातायात नियंत्रण के जिला भर के पर्यटन स्थलों को अलग-अलग सेक्टरों में बांटा जाएगा। हर सेक्टर में सेक्टर अधिकारी नियुक्त होंगे।

    पर्यटन स्थलों में व्हाइट क्रिसमस य नववर्ष को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखा जाता है। इस बार भी पर्यटकों को हिमपात का इंतजार है। यहां पर पर्यटक इन त्योहारों में आकर बर्फबारी का लुत्फ उठाते है। इससे अनुमान लग रहा है कि क्रिसमस या न्यू ईयर व्हाइट हो सकता है।

    कुल्लू जिला के मनाली में माता हिडिंबा परिसर, सर्किट हाउस, क्लब हाउस, अलेउ, रांगड़ी, वशिष्ठ, कुलंग, पलचान, सोलंगनाला, हाकी पुल, धुंधी व अटल टनल, भुंतर से मणिकर्ण, कसोल, तीर्थन घाटी जिभी, जलोड़ी जोत में जाम की अधिक समस्या रहती है।

    कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने कहा कि पुलिस की ओर से पांच रिजर्व फोर्स और 250 होमगार्ड जवान की डिमांड की गई है। इनकी तैनाती मनाली, मणिकर्ण, जिभी में की जाएगी। क्रिसमस और नव वर्ष में पर्यटकों को दिक्कत पेश न आए इसका प्रयास किया जाएगा।