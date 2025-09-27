हिमाचल प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी, BJP नेता अखिलेश कपूर ने कहा-'PM ने वादा पूरा किया'

भाजपा नेता अखिलेश कपूर ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की गई है जिससे हिमाचल के 80145 किसानों को 160.21 करोड़ रुपये मिले हैं। मोदी सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों को सहायता का वादा निभाया है जबकि कांग्रेस सरकार विफल रही है।

संवाद सहयोगी, पतलीकूहल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त एडवांड में जारी कर दी है, यह किस्त अक्टूबर महीने के अंतिम सप्ताह में किसानों को मिलनी थी, इस किस्त में 160.21 करोड़ रुपये जारी हिमाचल के किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं।

यह राशि प्रदेश के 80,145 किसानों के खातों में सीधे अंतरण की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया हिमाचल दौरे में आश्वासन दिया था कि प्रदेश के आपदा प्रभावित किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि मोदी केवल आश्वासन नहीं देते बल्कि उन्हें निभाने में विश्वास रखते हैं।