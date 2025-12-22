कुल्लू: फेसबुक पर पुराने सिक्के बेचने का दिया झांसा, युवक से 10 लाख रुपये की ठगी; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, कुल्लू। कुल्लू के निरमंड थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां फेसबुक पर पुराने सिक्के (Old Coins) बेचने का झांसा देकर एक युवक से करीब दस लाख रुपये ठग लिए गए। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह फेसबुक के जरिए अज्ञात व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था, जिसने अलग-अलग बहानों से करीब 9 लाख 77 हजार 885 रुपये ऐंठ लिए।

बहाने से ट्रांसफर कराए पैसे पीड़ित केदार सिंह पुत्र स्व. दौलत राम, ठारवा गांव का निवासी है। पुलिस को दी शिकायत में उसने बताया कि 2 सितंबर को फेसबुक पर उसकी बातचीत सचिन नामक व्यक्ति से हुई थी। जिसने पुराने सिक्के बेचने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बताकर गूगल पे से कुछ पैसे मंगवाए। इसके बाद खुद को मैनेजर बताने वाले अलग-अलग व्यक्तियों ने टैक्स, प्रोसेसिंग फीस और अन्य चार्ज के नाम पर लगातार रकम ट्रांसफर कराए।

पीड़ित के अनुसार, यह सिलसिला पांच सितंबर से एक दिसंबर तक चलता रहा। इस दौरान उसने लगभग 51 बार अलग-अलग मोबाइल नंबरों और बैंक खातों में पैसे भेजे। निरमंड थाना में शिकायत दर्ज शिकायत में बताया गया है कि मुन्ना कुमार, अलामिन मियां और सुधाकर बसु के नाम से विभिन्न बैंकों के खातों में भी रकम भेजी गई। ठगों ने प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 घंटे के भीतर पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया था। काफी समय बीतने के बावजूद जब पैसे वापस नहीं मिले और न ही आरोपियों से संपर्क हो पाया, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने थाना निरमंड थाना में शिकायत दर्ज करवाई।

साइबर ठगी के एंगल से जांच जारी पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने कहा कि इस मामले की साइबर ठगी के एंगल से जांच की जा रही है। संबंधित बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेनदेन की पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4) के तहत में मामला दर्ज किया गया है।