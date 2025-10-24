Language
    Himachal News: मनाली के वाटरफॉल में हादसा, पांव फिसलने से खाई में गिरा युवक

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:35 PM (IST)

    मनाली के राहला का एक युवक हरीश जोगनी वाटरफॉल में पैर फिसलने से खाई में गिर गया। उसने अपने दोस्त को सूचना दी, जिसने एडवेंचर टूर ऑपरेटर से संपर्क किया। रेस्क्यू टीम ने गौतम युवक मंडल के साथ मिलकर दो घंटे की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हरीश को गंभीर चोटें आई हैं।

    Hero Image


    मनाली वाटरफॉल हादसा: खाई में गिरा युवक, रेस्क्यू जारी (File Photo)

    जागरण संवाददाता, मनाली। पांव फिसलने से मंडी जिला के राहला का निवासी एक युवक हरीश जोगनी वाटरफाल में गिर गया। खाई में गिरने से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक ने खाई में गिरने की जानकारी अपने गोशाल गांव के दोस्त को दी।

    दोस्त ने एडवेंचर टुअर ऑपरेटर से संपर्क किया। एडवेंचर टुअर ऑपरेटर की रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने गौतम युवक मंडल गोशाल के सदस्यों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद एडवेंचर टुअर ऑपरेटर की टीम के अनुभवी सदस्यों ने घायल को बाहर निकाला।

    उन्होंने उसका मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया और उसे सिविल अस्पताल मनाली पहुंचाया। एडवेंचर टुअर ऑपरेटर कुल्लू मनाली की रेस्क्यू टीम के सदस्य जोगिंद्र ने बताया कि युवक को गंभीर चोटें आई थीं। युवक को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।