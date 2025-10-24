Himachal News: मनाली के वाटरफॉल में हादसा, पांव फिसलने से खाई में गिरा युवक

जागरण संवाददाता, मनाली। पांव फिसलने से मंडी जिला के राहला का निवासी एक युवक हरीश जोगनी वाटरफाल में गिर गया। खाई में गिरने से युवक को गंभीर चोटें आई हैं। युवक ने खाई में गिरने की जानकारी अपने गोशाल गांव के दोस्त को दी।

दोस्त ने एडवेंचर टुअर ऑपरेटर से संपर्क किया। एडवेंचर टुअर ऑपरेटर की रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने गौतम युवक मंडल गोशाल के सदस्यों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद एडवेंचर टुअर ऑपरेटर की टीम के अनुभवी सदस्यों ने घायल को बाहर निकाला।