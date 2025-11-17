UP से कुल्लू तक गौ-तस्करी का खेल, घास के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे मवेशी; मनाली पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, मनाली। मनाली पुलिस ने पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक कुल्लू से मनाली की ओर आ रहा था। ट्रक चालक पशुओं को घास में छुपाकर ले जा रहा था। मनाली पुलिस को कंट्रोल रूम कुल्लू से सूचना प्राप्त हुई कि घास लेकर कुल्लू से मनाली आ रहे एचआर नम्बर के ट्रक में पशु भरे हैं।

सुचना मिलने पर मनाली में नाकाबन्दी की गई। सुबह 9.20 बजे ट्रक एचआर 58 ई 4982 मनाली के रांगडी पहुंचा। पुलिस ने ट्रक चालक को रोकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ट्रक को भगा कर मनाली की तरफ ले गया।

पुलिस ने करीब 150 मीटर दूर ट्रक को रोका गया। ट्रक में ट्रक चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी ट्रक में बैठा हुआ था । ट्रक को चैक करने पर ट्रक उपर से पराली से लदा हुआ पाया गया व ट्रक में पराली के नीचे पांच गाय व छः बैल जीवित पाए गए।

ट्रक चालक की पहचान शौयब अली पुत्र शराफत अली आरओ 369/1 सलमान फारसी मस्जिद के पास अजाद कलौनी सहारनपुर उत्तर प्रदेश व उम्र 40 वर्ष तथा परिचालक अब्दुल वाहिद पुत्र रईश अहमद आरओ 87, किरथपुर कलौनी नगर पालिका परिषद सहारनपुर उत्तर प्रदेश उम्र 35 साल के रूप में हुई है।