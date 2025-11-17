UP से कुल्लू तक गौ-तस्करी का खेल, घास के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे मवेशी; मनाली पुलिस ने दबोचा

Language
    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:06 PM (IST)

    मनाली पुलिस ने कुल्लू से आ रहे एक ट्रक को पकड़ा जिसमें घास के नीचे छिपाकर गाय और बैल ले जाए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई और ट्रक को रोका गया। ट्रक चालक और परिचालक, दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

    मनाली पुलिस ने पकड़ा पशुओं से भरा ट्रक (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मनाली। मनाली पुलिस ने पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक कुल्लू से मनाली की ओर आ रहा था। ट्रक चालक पशुओं को घास में छुपाकर ले जा रहा था। मनाली पुलिस को कंट्रोल रूम कुल्लू से सूचना प्राप्त हुई कि घास लेकर कुल्लू से मनाली आ रहे एचआर नम्बर के ट्रक में पशु भरे हैं।

    सुचना मिलने पर मनाली में नाकाबन्दी की गई। सुबह 9.20 बजे ट्रक एचआर 58 ई 4982 मनाली के रांगडी पहुंचा। पुलिस ने ट्रक चालक को रोकने का इशारा किया तो ट्रक चालक ट्रक को भगा कर मनाली की तरफ ले गया।

    पुलिस ने करीब 150 मीटर दूर ट्रक को रोका गया। ट्रक में ट्रक चालक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी ट्रक में बैठा हुआ था । ट्रक को चैक करने पर ट्रक उपर से पराली से लदा हुआ पाया गया व ट्रक में पराली के नीचे पांच गाय व छः बैल जीवित पाए गए।

    ट्रक चालक की पहचान शौयब अली पुत्र शराफत अली आरओ 369/1 सलमान फारसी मस्जिद के पास अजाद कलौनी सहारनपुर उत्तर प्रदेश व उम्र 40 वर्ष तथा परिचालक अब्दुल वाहिद पुत्र रईश अहमद आरओ 87, किरथपुर कलौनी नगर पालिका परिषद सहारनपुर उत्तर प्रदेश उम्र 35 साल के रूप में हुई है।

    डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 और हिमाचल प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम, 1979 की धारा 8 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।