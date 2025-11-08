Language
    मनाली: रानीसुई की पहाड़ी में पैराग्लाइडर क्रैश, विदेशी पायलट फिलिप घायल; बीड़-बिलिंग से भरी थी उड़ान

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:42 PM (IST)

    कुल्लू में बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद एक ऑस्ट्रियाई पैराग्लाइडर पायलट मनाली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट की पीठ में चोट आई है और उसे सुबह हेलीकॉप्टर से बचाया जाएगा। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है, जिसमें एक कनाडाई महिला पायलट की मौत भी शामिल है।

    मनाली: रानीसुई की पहाड़ी में पैराग्लाइडर क्रैश। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में एक और पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीड़ बिलिंग से विदेशी पायलट ने उड़ान भरी थी और मनाली की रानीसुई की पहाड़ी में अचानक पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। इसमें विदेशी (आस्ट्रियाई) पैराग्लाइडर पायलट फिलिप को पीठ में चोट लगी है। इसकी सूचना उन्होंने यहां के प्रशासन व बीड बिलिंग एसोसिएशन को दी है।

    इस दौरान पायलट के साथ उसका दोस्त जिम अटोबा भी है जो उसकी देखभाल कर रहा है। सूचना देरी से मिलने के कारण अब सुबह हेलीकाप्टर के माध्यम से विदेशी पायलट को रेस्क्यू किया जाएगा। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व 28 अक्टूबर को भी आस्ट्रियाई पायलट एंडी राइन को सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं।

    यह पैराग्लाइडर सेवन सिस्टर पीक रेंज में 13500 फीट ऊंचाई पर क्रैश हुआ था। हवा के दबाव व प्रतिकूल मौसम के कारण पैराग्लाइडर क्रैश हुआ था। अब एक बार फिर हादसा पेश आ चुका है। इससे पूर्व 18 अक्टूबर को बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद कनाडा की एक महिला पायलट की क्रैश लैंडिंग में मौत हो गई थी।

    इसके बाद बरोट की पहाड़ियों में फ्रांस का पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसके अलावा मनाली से लौटते हुए भी एक विदेशी पायलट के साथ हादसा हुआ था।

    विदेशी पायलट पहुंच रहे मनाली और बीड़-बिलिंग

    हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग करने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी सैलानी मनाली और बीड़ बिलिंग का रुख कर रहे हैं। ऐसे में यह दोनों जगह क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग के लिए लगातार प्रसिद्ध है। सोलो फ्लाइंग करते हुए रोजाना कई पायलट इन दोनों लोकेशन को आर-पार करते हैं।

    मनाली की पहाड़ियों में एक विदेशी पैराग्लाइडिंग क्रैश हुआ है। इसमें पायलट सुरक्षित है इसके साथ एक साथी है जो इसकी देख रेख कर रहा है। सुबह पायलट को रेस्क्यू किया जाएगा।

    - अश्वनी कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त कुल्लू।