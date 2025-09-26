हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, HRTC ने शुरू की लंबे रूट की बस सेवाएं शुरू, यात्रियों को मिली सुविधा
मनाली से दिल्ली और जालंधर के लिए एचआरटीसी ने लंबी दूरी की बस सेवा फिर से शुरू कर दी है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि सामान्य बस सेवा शुरू हो गई है और जल्द ही वोल्वो बस का ट्रायल भी किया जाएगा। मानसून के लौटने और जनजीवन सामान्य होने से दशहरा सीजन में पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, मनाली। एचआरटीसी ने राइट बैंक होते हुए लंबे रूट की बस सेवा शुरू कर दी है । वीरवार को मनाली से दिल्ली और जालंधर के लिए लंबे रूट की बसें वीरवार दोपहर बाद रवाना हुई। मनाली बस अड्डा से मिली जानकारी के अनुसार मनाली चलने वाली लंबी दूरी की दोनों बसें पूरी तरह यात्रियों से भरी थीं।
विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बताया कि एचआरटीसी की सामान्य बस सेवा लंबी दूरी के लिए सुचारू कर दी गई है । जबकि एक दो दिन में एचआरटीसी वोल्वो बस का ट्रायल भी कुल्लू से मनाली किया जाएगा और सड़क वोल्वो बसों के लिए अगर सामान्य पाई जाएगी तो सभी तरह की बसों का कुल्लू मनाली एनएच पर आवागमन शुरू हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि वोल्वो बसों के मनाली आने से दशहरा सीजन में ही पर्यटकों की आमद की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अब मानसून वापस चला गया है और मनाली में जनजीवन पूरी तरह सुचारु हो चुका है।
मनाली के पर्यटन कारोबारियों को अब लग्जरी बसों के मनाली पहुंचने का इंतजार है। आर एम कुल्लू नारंग ने बताया कि एचआरटीसी ने मनाली से लंबे रूटों पर बस सेवा शुरू कर दी है।
