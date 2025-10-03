हिमाचल में मनाली व आसपास के क्षेत्रों में टूरिस्टों की चहलकदमी बढ़ी, पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे
मनाली और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है जिससे पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। रोहतांग दर्रे में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है और वीरवार को 225 पर्यटक वाहन परमिट लेकर वहां पहुंचे। कुल्लू दशहरा उत्सव के कारण भी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
जागरण संवाददाता, मनाली। पर्यटन नगरी मनाली व आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। रोहतांग दर्रे में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी है। वीरवार को परमिट लेकर 225 पर्यटक वाहन रोहतांग दर्रे में पहुंचे।
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के कारण कुल्लू व मनाली में पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। जून के बाद सुनसान मनाली में रौनक लौटने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। अभी सड़कों की हालत पूरी तरह नहीं सुधरी है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने दोनों तरफ से वाहनों के लिए सड़क बहाल कर दी है। इससे जाम की समस्या कम हो गई है।
होटल कारोबारी बलविंद्र कपूर व संजय वर्मा ने बताया कि पर्यटन कारोबार धीरे-धीरे गति पकड़ने लगा है। वाहन चालक नरेंद्र व प्रीतम ने बताया कि रोहतांग दर्रे में पर्यटकों के आने से टैक्सी ऑपरेटरों व कारोबारियों का काम चलने लगा है।
पर्यटन विभाग की मानें तो वीरवार को 111 डीजल व 102 पेट्रोल इंजन वाहनों के परमिट बुक हुए हैं। विभाग की माने तो लंबे अरसे बाद रोहतांग के लिए 213 परमिट बुक हुए हैं।
टैक्सी यूनियन के प्रधान राजा ने बताया कि आपरेटरों को लंबे समय तक मंदी का सामना करना पड़ा है। अब काम चलने से सबको राहत मिली है। एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने कहा कि पर्यटक रोहतांग व मनाली के पर्यटन स्थलों में घूमने का आनंद उठा रहे हैं।
