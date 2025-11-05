लाहुल में आधी रात बर्फबारी के बीच फंस गए मध्यप्रदेश के पर्यटक, 5 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू; पुलिस ने जारी की एडवायजरी

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। मनाली और लाहुल स्पीति के पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं। इस बीच बर्फ में पर्यटकों की राह भी मुश्किल हो गई है। काजा से मनाली आ रहे पर्यटक गत रात हिमपात के कारण छतड़ू में फंस गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पर्यटकों का वाहन बर्फ में फंस गया। पुलिस ने ठिठुरने वाली ठंड के बीच फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित वहां से निकाला। मध्यप्रदेश के पर्यटकों की गाड़ी बर्फ के बीच फंस गई थी। गाड़ी में पांच पर्यटक थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया। रात डेढ़ बजे मिली फंसे होने की सूचना छतड़ू में फंसे पर्यटकों ने किसी तरह अपने फंसे होने की सूचना आधी रात डेढ़ बजे डीडीएमए को दी। डीडीएमए ने पर्यटकों के फंसे होने की सूचना कोकसर थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम फॉर बाई फॉर वाहन में छतड़ू की रवाना हुई।

रेस्क्यू कर सुबह साढ़े पांच बजे पहुंचे कोकसर पुलिस रेस्क्यू टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया। कोकसर से लगभग 20 किमी दूर फंसे पर्यटकों को सुरक्षित कोकसर पहुंचाते पहुंचाते सुबह के साढ़े 5 बज गए।