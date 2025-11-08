कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में लगातार हो रहा भूस्खलन, मलबे में जीप दबने से दो पर्यटक घायल; 48 घंटे बाद भी मार्ग बंद

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी में साफ मौसम में भूस्खलन होने के कारण 48 घंटे से मणिकर्ण बरशैणी सड़क बंद पड़ी है। मार्ग को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन लगातार ऊपर पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में यहां से आने जाने के लिए पर्यटक पहाड़ी के कठिन रास्तों से होकर गुजर रहे हैं।

शनिवार सुबह इस खतरनाक पहाड़ी वाले रास्ते में दिल्ली के एक पर्यटक का रास्ते में पांव फिसला और वह पहाड़ी से सड़क तक गिर गया। इसके पांव और शरीर में चोटें आई हैं। जबकि इस घटना में एक पर्यटक युवती भी घायल हुई है। दोनों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वीरवार रात को अचानक हुए इस भूस्खलन से मार्ग में एक वाहन भी इसकी चपेट में आ गया। चालक शंभू राम ने भाग कर अपनी जान बचाई है।

जच्छनी निवासी शंभू राम की जीप एचपी 34 बी 6415 भूस्खलन की चपेट में आ गई जो अभी तक नहीं निकल पाई है। मणिकर्ण से बरशैणी मार्ग में लगातार हो रहे भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस मार्ग को बहाल करना लोक निर्माण विभाग के लिए भी परेशानी बना हुआ है। गौर रहे कि इससे पूर्व मणिकर्ण को जोड़ने वाला भुंतर-मणिकर्ण मार्ग बार-बार सरसाड़ी के पास बंद हो रहा था।

यह प्वाइंट घाटी के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। अब घाटीगढ़ में भी भारी मात्रा में भूस्खलन होने के बाद मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। उधर ग्रामीण लोगों ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र में भू-वैज्ञानिकों से मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है।