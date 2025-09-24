'यह दृश्य बेहद पीड़ादायक, मेहनत से उगाई फसल सड़कर बर्बाद...', लाहुल स्पीति का दौरा कर बोले जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहुल स्पीति में बादल फटने और भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लिया। उन्होंने सिस्सु और यांगला में आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और किसानों को हुए नुकसान पर दुख जताया। ठाकुर ने सरकार से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने का आग्रह किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे।

जागरण संवाददाता, मनाली। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल भाजपा के संगठन महामंत्री सिद्दार्थन के साथ दो दिवसीय दौरे पर लाहुल घाटी पहुंचे। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पहुंचने पर पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने उनका स्वागत किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सिस्सु घाटी के किसानों के हालात देखकर पूर्व सीएम दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि यह दृश्य बेहद पीड़ादायक होता है, जब सालभर की मेहनत से उगाई गई फसल खेतों में ही से सड़कर बर्बाद हो जाती है।

उन्होंने कहा कि बादल फटने व भूस्खलन होने से लाहुल स्पीति जिला भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क मार्ग बाधित होने के कारण किसानों की बेशकीमती फसलें खेतों में ही सड़ चुकी हैं, जिससे स्थानीय जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और उनकी पीड़ा को साझा किया।

उन्होंने सिस्सु के बाद यांगला का दौरा किया तथा आपदा प्रभावितों से मिलकर उनका हालचाल जाना। उन्होंने तांदी में भी लोगों से बातचीत की। तांदी व ढोलंग, शांशा होते हुए वह जोबरंग पहुंचे। उन्होंने पुल का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।