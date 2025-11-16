कुल्लू: मणिकर्ण में आग लगने से दो मकान जलकर राख, आग मची अफरा तफरी

संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंजार के झनियार गांव में 16 मकान जलने के बाद अब मणिकर्ण में दो मकान जल गए। लगातार हो रही आग की घटनाओं से अब लोग परेशान हो चुके हैं।

जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात करीब 11 बजे मणिकर्ण में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आस पास के लोग एकत्र हुए और आग को बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग ने मकान को घेर लिया था। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची लेकिन तब तक मकान की आग साथ लगने मकान में लग चुकी थी।

आग को बुझाने में टीम को कडी मशक्कत करनी पड़ी। आग पहले चुनी लाल पुत्र राम नाथ के मकान में लगी। इसकी बाद आग ने साथ लगते भाग चंद पुत्र मान चंद के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लगभग 15 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।