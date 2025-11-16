कुल्लू: मणिकर्ण में आग लगने से दो मकान जलकर राख, आग मची अफरा तफरी
जिला कुल्लू के मणिकर्ण में शनिवार देर रात आग लगने से दो मकान जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। इस घटना में लगभग 15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और दो परिवार बेघर हो गए हैं। कुल्लू में आग की घटनाओं पर प्रशासन की ठोस नीति का अभाव है।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंजार के झनियार गांव में 16 मकान जलने के बाद अब मणिकर्ण में दो मकान जल गए। लगातार हो रही आग की घटनाओं से अब लोग परेशान हो चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात करीब 11 बजे मणिकर्ण में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आस पास के लोग एकत्र हुए और आग को बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आग ने मकान को घेर लिया था। इसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची लेकिन तब तक मकान की आग साथ लगने मकान में लग चुकी थी।
आग को बुझाने में टीम को कडी मशक्कत करनी पड़ी। आग पहले चुनी लाल पुत्र राम नाथ के मकान में लगी। इसकी बाद आग ने साथ लगते भाग चंद पुत्र मान चंद के मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लगभग 15 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है।
मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। झनियार गांव की आग अभी बुझी नहीं की थाच में मकान जल गया। पूरा परिवार बेघर हो गया। न खाने के राशन तक नहीं बचा।
अब आधी रात को मणिकर्ण में आग की घटना पेश आई। यहां पर दो लोग वेघर हो गए। सर्द रातों में अब दूसरों के घर मे शरण लेनी पड़ी रही है। जिला कुल्लू में हर वर्ष आग की घटनाएं पेश आती है इस पर सरकार और प्रशासन कोई ठोस नीति आज तक नहीं बना पाए।
