कुल्लू में कुदरत का कहर जारी, अब तक 29 लोगों कीऔर 384 करोड़ का नुकसान

इस साल कुल्लू जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 384 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। 116 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 453 आंशिक रूप से। 29 लोगों की मौत हो गई है और दो लापता हैं। सैंज में पावर हाउस को भी भारी नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को भारी नुकसान हुआ है।

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। घर टूटे.. सड़कें गायब और बाढ़ में बह गईं जिंदगियां, इस बार की बरसात लोगों को दर्द दे गई। इस बरसात में जिला कुल्लू को 384 करोड़ रुपये की चपत लगी है। इसमें 116 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 453 मकान को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है।

कई लोग बेघर हो गए अपना मकान होते हुए भी टैंट में रहने को मजबूर हैं। अब फिर से नया आशियाना बना पाएंगे या नहीं इसका पता नहीं है। बस आस में बैठे हैं कि वह फिर से अपने मकान में रहेंगे। इसके लिए सरकार पर टकटकी लगाए हुए हैं। जिला कुल्लू में इस साल अब तक 29 लोगों की मौत हो गई।

सैंज में पावर हाउस को 359 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जिला में दो लोग लापता है जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 18199.32 लाख का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को 3512.50 लाख का नुकसान हुआ है। जल शक्ति विभाग को 14353.66 लाख रुपये, बिजली विभाग को 3546, उद्यान विभाग को 1100, कृषि विभाग का 454.88 लाख, फिशरी विभाग को 125.71 लाख, पशु विभाग को 10.58 लाख, शिक्षा विभाग को 630.15 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

69 गांव में हुआ भू-धंसाव जिला कुल्लू के चारों मंडलों में इस बार की बरसात से 69 गांव में भू-धंसाव हुआ है। जिस कारण वहां पर लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं। ऐसे में इन गांवों को फिर से बसाना सरकार व प्रशासन के लिए चुनौती रहेगी। हालांकि प्रशासन की ओर से इन गांव का भू वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। इन लोगों को फिर से कहां बसाया जाएगा इसके लिए प्रशासन के अधिकारी भी परेशान है।

49 की हुई मौत, दो लापता जिला कुल्लू में इस बार सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत, अचानक आई बाढ़ से एक कि मौत, फिसलने से पांच, पानी मे डूबने से चार, भूस्खलन से 21, श्रीखंड यात्रा में एक, आसमानी बिजली गिरने से तीन, ऊंची पहाड़ी से गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। जबकि दो लोग बाढ़ आने से उसमें बह जाने से लापता है।