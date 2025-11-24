कुल्लू के बंदरोल में चिट्टा बरामद, पंजाब के दंपती सहित तीन लोग गिरफ्तार
कुल्लू में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बंदरोल के पास पंजाब के एक दंपति सहित तीन लोगों को 20.32 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने जोहल (बंदरोल) फारेस्ट पार्क के पास नाका लगाया था। मौके से फरार एक आरोपी को कुल्लू अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू में मनाली के बाद अब कुल्लू में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने बंदरोल के पास पंजाब के रहने वाले पति-पत्नी सहित तीन को 20.32 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। जबकि मौके से फरार एक आरोपित को पुलिस ने कुल्लू अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच करनी आरंभ कर दी है।
आरोपितों की पहचान 37 वर्षीय अंग्रेज सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी डाकघर और पुलिस थाना झंडियाला गुरु हाउस नंबर 418 शेखूपुरा मोहल्ला तहसील और जिला अमृतसर, पंजाब, 36 वर्षीय राजबीर कौर पत्नी अंग्रेज सिंह निवासी गांव, डाकघर और पुलिस स्टेशन झंडियाला गुरु हाउस नंबर 418 शेखूपुरा मोहल्ला तहसील और जिला अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जोहल (बंदरोल) फारेस्ट पार्क के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान पंजाब के पति-पत्नी और एक व्यक्ति को शक के आधार पर उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 20.32 ग्राम चिट्टा व 45 हजार रुपये नकद कैश भी बरामद किया गया। इसी दौरान मौके से एक व्यक्ति फरार हो गया है।
आरोपित की पहचान मंगल सिंह पुत्र सिंघारा सिंह गांव व डाकघर जंडियाला गुरु, तहसील-अमृतसर, पुलिस थाना जंडियाला, जिला अमृतसर पंजाब के रूप में हुई है। मौके से छलांग लगाकर भागने में कामयाब तो हुआ लेकिन गिरने के कारण पांव में चोटें आ गई जिस कारण वह कुल्लू अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच गया जहां पर पुलिस ने इससे गिरफ्तार कर लिया है। लगातार जिला कुल्लू में पंजाब से चिट्टे की सप्लाई कुल्लू मनाली पहुंच रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में चिट्टा कुल्लू जिला में पहुंच रहा है।
पुलिस टीम लगातार नशा तस्करी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। जिला में यह चिट्टे की सप्लाई कैसे पहुंच रही है इसकी जांच की जा रही है।
- मदन लाल पुलिस अधीक्षक कुल्लू।
