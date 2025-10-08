Language
    कुल्लू दशहरा समापन: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बढ़ाया बजंतरियों का भत्ता, माफ होंगे शहर के बिजली के बिल

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 02:21 PM (IST)

    उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन पर बजंतरियों के भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने दूरदराज इलाकों से आए देवी-देवताओं के दूरी भत्ते में भी वृद्धि की। अग्निहोत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला और कुल्लू को 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की बात कही। उन्होंने कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर की तारीफ भी की।

    कुल्लू दशहरा समापन पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बढ़ाया बजंतरियों का भत्ता (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का समापन बुधवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया। उन्होंने सभी लोगों को दशहरा उत्सव की बधाई दी। इस बार दशहरा में 274 देवी देवता शामिल हुए हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में देवी-देवताओं के बजंतरियों के भत्ते को 10 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कुल्लू शहर के बिजली के बिल माफ करने की भी घोषणा की।

    इसके अलावा जिले के दूरदराज इलाकों से आने देवी-देवताओं के दूरी भत्ते में भी वृद्धि की गई। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सादगी में भी भव्यता दिखाई दी। पिछले तीन साल से लगातार आपदा आई है। आपदा में किस प्रकार से निपटना है इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

    पिछले वर्ष की आपदा के बाद मिटिगेशन के तहत 70 करोड़ मनाली, 70 करोड़ कुल्लू को दिया गया। इससे कई जगह सुरक्षित हुई है। 8 करोड़ 73 लाख मनाली में सुरक्षा दीवार लगाई गई, साढ़े तीन करोड़ रुपये की लागत से राफ्टिंग केंद्र पिरडी को सुरक्षित किया गया। इससे काफी राहत मिली।

    जल्द कुल्लू को 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। कुल्लू से जो पैसा मिलेगा उससे कुल्लू में ही खर्च किया जाएगा। उन्होंने टोपी का उदाहरण दिया। कुलवी टोपी हिमाचल की पहचान है। इस मौके पर उन्होंने कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर की तारीफ की।