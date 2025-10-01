Kullu: धमकी भरा मेल भेजने के लिए मौलाना देता था पैसे, जेल में हुई थी मुलाकात; फिर धर्म बदलकर बन गया था मुस्लिम

कुल्लू में उपायुक्त कार्यालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपित नितिन शर्मा को न्यायालय ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जांच में पता चला कि महिला दोस्त के कारण उसका अपने परिवार से झगड़ा हुआ जिसके बाद वह कुछ मुस्लिम लोगों के संपर्क में आया और मतांतरण कर लिया।

संवाद सहयोगी, कुल्लू। कुल्लू के उपायुक्त कार्यालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल भेजने के आरोपित को न्यायालय ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अगस्त में तमिलनाडु में गिरफ्तार नई दिल्ली के बलजीत नगर निवासी आरोपित नितिन शर्मा को पुलिस सोमवार को कुल्लू लेकर पहुंची थी। जांच में पता चला है कि आरोपित का महिला दोस्त के कारण स्वजन से झगड़ा हो गया था।

इसके बाद आरोपित कुछ मुस्लिम लोगों से मिला। उनके माध्यम से जेल में बंद मौलाना कुराई सिद्धी के संपर्क में आया और मतांतरण कर लिया। धमकी भरे ईमेल भेजने के लिए उसे पैसे दिए जाते थे। 2015 में नितिन घर छोड़कर चला गया था।

दो मई को उपायुक्त कार्यालय कुल्लू परिसर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मामले की जांच के लिए गठित कुल्लू पुलिस की टीम ने धमकी देने में इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन मैंगलोर और बेंगलुरु से जब्त किए। ये कर्नाटक के मेडिकेरी से चुराए गए थे और इब्दुल मुजाहिद्दीन के नाम से धमकी भरी ईमेल भेजी गई थी।

जांच टीम के सुरेश, विजय, निर्मल को सीसीटीवी फुटेज से नितिन शर्मा का पता चला। इसका तमिलनाडु, पुडुचेरी और हैदराबाद में इसी तरह की धमकियां भेजने का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसे मैसूर पुलिस ने अगस्त में गिरफ्तार किया था। शातिर किसी भी बार और रेस्तरां में बैठ कर वहां पर अपने आपको सेना का जवान बताता था और वहां का वाईफाई लेकर ईमेल करता था। आरोपित ने पुड्डुचेरी, केरल में पांच-छह बार, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी इस प्रकार की ईमेल भेजी थी।

उपायुक्त कार्यालय परिसर कुल्लू के अलावा शिमला जिला सचिवालय, स्कूलों, उपायुक्त कार्यालय, मंडी के नेरचौक मेडिकल कालेज, चंबा जिला में उपायुक्त कार्यालय, मेडिकल कॉलेज व जिला सत्र न्यायालय परिसर और कांगड़ा जिला में टांडा मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकियां दी थीं।

आरोपित के विरुद्ध हत्या के मामले दर्ज आरोपित नितिन के विरुद्ध 2009 में हत्या, 2015 में हिट एंड रन, 2023 में हत्या व 2023 में चोरी का मामला दर्ज है। इसके अलावा केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु में कई मामले दर्ज हैं।