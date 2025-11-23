आपदा के कारण कुल्लू के तीन मार्गों पर फंसी HRTC की बसें, स्कूल-कॉलेज के छात्र परेशान; रोज हो रहा हजारों का नुकसान

दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। कुल्लू जिले में आपदा को बीते चार माह हो गए हैं लेकिन अभी तक हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू डिपो की तीन बसें मार्ग में फंसी हुई है। आपदा के दौरान भूस्खलन होने की वजह से एचआरटीसी की तीनों बसें अलग-अलग मार्गों पर फंसी हुई हैं, जिसमें छमाहण, कमांद और भ्रैण शामिल हैं।

17 अगस्त को तीनों बसें अगल अगल रूट पर भेजी गई थी। जिसमें बस नंबर एचपी 66-3440 छमाहण और एचपी 38-8470 कमांद, एचपी 66-6053 भ्रैण में फंसी हुई है। इन बसों को निकालने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को परेशानी हो रही है और कुछ क्षेत्रों में बस सेवाएं बाधित हो गई हैं। इन क्षेत्रों में स्कूल, कालेज के बच्चों को हर दिन बसें न चलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क बहाल नहीं होने से हिमाचल पथ परिवहन निगम को भी भारी घाटा सहना पड़ रहा है। पथ परिवहन निगम कुल्लू डिपो की ओर से प्रतिदिन 20 हजार से अधिक का नुकसान हो रहा है। हैरानी की बात है कि लोक निर्माण विभाग जिला कुल्लू की तीन सड़कों को अभी तक बहाल नहीं कर पाया है। जिससे निगम की बसें कुल्लू के दुर्गम इलाकों में फंसी हुई है। सड़कें भू-स्खलन की जद में आ गई है। ऐसे में बसों को निकाल पाना हिमाचल पथ परिवहन निगम को को सिरदर्द बना हुआ है।

कुल्लू जिला में आपदा के बाद आज भी ग्रामीण लोग या तो पैदल सफर करने को मजबूर है या फिर निजी वाहन में अतिरिक्त पैसे देकर सफर करना पड़ रहा है। ग्रामीण सुर, दीपक, नरेश कुमार ने बताया कि हमारे क्षेत्र में अभी भी आपदा के जख्म हरे हैं।हम लोग दिक्कत झेल रहे हैं किसी को भी हमारी परवाह नहीं है।