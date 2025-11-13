हिमाचल में कड़ाके की ठंड, लाहुल-स्पीति और कुल्लू में जम गई झीलें; पर्यटकों के लिए एडवायजरी जारी
हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे लाहुल-स्पीति और कुल्लू की ऊंचाई पर स्थित झीलें जम गई हैं। चंद्रताल झील पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। सड़कों पर बर्फ जमने से यात्रा जोखिम भरी हो गई है। प्रशासन ने पर्यटकों को ऊंचे क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है।
जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा शून्य के नीचे चला गया है। तापमान में गिरावट के कारण लाहुल-स्पीति सहित कुल्लू जिले की 12 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित सभी झीलें व झरने जमने लगे हैं।
ट्रैकरों की पहली पसंद 14190 फीट ऊंची चंद्रताल झील सैलानियों के लिए पहले ही बंद कर दी है। सैलानी इस झील के दीदार अब अगले साल ही कर सकेंगे।
शीत मरुस्थल लाहुल घाटी की 14091 फीट ऊंची ढंखर झील सहित लेह मार्ग पर स्थित 15840 फीट ऊंची सूरजताल झील और पट्टन घाटी की 14000 हजार फीट ऊंची नीलकंठ झील भी तापमान लुढ़कने से जमने लगी है।
सड़कों पर जमने लगा पानी, सफर मुश्किल
कड़ाके की ठंड के बावजूद मनाली लेह मार्ग सेना के वाहनों सहित सभी छोटे बड़े वाहन सरपट दौड़ रहे हैं। लेकिन मनाली-लेह, मनाली-रोहतांग और मनाली-काजा सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों की सड़कों पर ब्लैक आइस जमने लगी है। इससे वाहनों की आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। लाहुल स्पीति सहित मनाली में मौसम साफ रहने के बावजूद घाटी में सुबह-शाम हड्डियां कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है।
दशोहर व भृगु झील भी जमी
दूसरी ओर जिला कुल्लू के रोहतांग दर्रे के समीप 14290 फीट ऊंचे दशोहर झील, 14100 फुट ऊंची भृगु झील भी जम गई हैं। तापमान के लुढ़कते ही लाहुल घाटी में सर्दियों का आगाज हो गया है।
लाहुल निवासी सोमदेव, शेरू बाबा, शशि, दोरजे, टशी व पलजोर ने बताया कि पारा माइनस में जाने से घाटी की झीलें जम गई हैं। घाटी में भी पारा माइनस पर लुढ़कने लगा है।
प्रशासन ने जारी की एडवायजरी
उपायुक्त लाहुल-स्पीति किरण भड़ाना ने बताया कि सड़कों पर बर्फ की परत जमने लगी है, जिससे सफर जोखिमभरा हो गया है। उन्होंने यात्रियों और वाहन चालकों से सुबह और देर शाम के समय यात्रा से परहेज करने की अपील की है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर रात के समय सफर न करने की हिदायत दी है। उन्होंने पर्यटकों से भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है।
खिली धूप के बीच रोहतांग दर्रे में लगा पर्यटकों का मेला
वीरवार को मनाली के मशहूर पर्यटन स्थल रोहतांग में खिली धूप के बीच पर्यटकों का मेला लग गया। सुबह धूप खिलते ही पर्यटकों ने रोहतांग का रुख करना शुरू के दिया। आज भी अधिकतर पर्यटक अटल टनल व कोकसर होते हुए रोहतांग दर्रे की ओर रवाना हुए। पर्यटकों ने खिली धूप के बीच बर्फ की विभिन्न खेलों का आनंद लिया।
600 से ज्यादा पर्यटक वाहन पहुंचे मनाली
वीरवार को अन्य राज्यों से आने वाली लग्जरी बसों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। सुबह से दोपहर तक लगभग 55 लग्जरी बसें मनाली पहुंची, जबकि छोटे वाहनों का भी आंकड़ा 600 के पार हो गया। पर्यटन कारोबारी लुदर व किशन ने बताया कि सप्ताहांत के चलते शुक्रवार को पर्यटकों की आमद बढ़नी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सप्ताहांत में पर्यटन कारोबार बेहतर रहने की उम्मीद है।
