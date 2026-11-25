जागरण संवाददाता, मनाली। लाहुल-स्पीति में दीपक ताल झील के समीप एक वाहन दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए। हादसा मंगलवार शाम को जिसकी सूचना 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस को मिली।

सूचना मिलते ही पुलिस चौकी दारचा की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि वाहन संख्या HP01K-9570 सड़क से फिसलकर लगभग 60-70 फीट नीचे खाई में लुढ़क गया था।

बेंगलुरु के रहने वाले थे घायल लोग

वाहन में कुल चार व्यक्ति सवार थे, जिनमें चालक जिला कुल्लू का निवासी था, जबकि अन्य तीन व्यक्ति बेंगलुरु के निवासी थे। दुर्घटना में चालक, एक महिला तथा एक बच्चे को मामूली चोटें आईं, जबकि एक अन्य पुरुष यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया।

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को पुलिस एवं स्थानीय लोगों की सहायता से एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल क्षेत्रीय अस्पताल, केलांग पहुंचाया गया, जहां उसे आगामी उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।