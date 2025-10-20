Language
    कुल्लू में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की सतर्कता, 86 मिठाई नमूने लिए; उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

    By Sanjay Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:23 AM (IST)

    कुल्लू जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय है। विभाग ने 15 दिनों में 86 से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं, जिनमें मिठाई के नमूने भी शामिल हैं। कुछ नमूनों को जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image

    15 दिन में खाद्य सुरक्षा विभाग ने भरे 86 खाद्य पदार्थों के सैंपल (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को लेकर कमर कस ली है। विभाग की टीम अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में सजी दुकानों और ढाबों में निरीक्षण कर रही है। साथ विभाग जिले की अन्य दुकानों में दबिश दे रही। टीम निरीक्षण कर पता लगा रही है कि दुकानदार लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवा रहे या नहीं।

    साथ ही टीम खाद्य पदार्थों के सैंपल भी ले रही है। सैंपल में खामियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में विभाग की टीम के औचक निरीक्षण से दुकानदारों और ढाबा संचालकों में हड़कंप है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले के कटराई, दवाडा, कुल्लू, भुंतर, मणिकर्ण सहित अन्य जगहों पर मिठाई की दुकानों व खाद्य पदार्थों की दुकानों में दबिश देकर 15 दिनों में 86 से अधिक खाद्य पदार्थों व मिठाई के सैंपल भरे।

    इसंमे विभाग ने मिठाई की दुकानों से जलेबी, पकौड़ा, बेसन, पिन्नी, खजूर, बालूशाही, जामुन, मोतीचूर लड्डू, बर्फी, शक्करपारा मोदक लड्डू के 11 सैंपल भरे। विभाग द्वारा मौके पर ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से सैंपल लिए जा रहे है। हालांकि कुछेक पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट सही पाई गई है।

    लेकिन मिठाई के भरे सैंपल को जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजा जाता है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा जिनके पदार्थों के सैंपल फेल हो जाएंगे।

    खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा का कहना है कि जिले में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दुकानों में दबिश दीजा रही है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।