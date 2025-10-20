कुल्लू में त्योहार से पहले खाद्य विभाग की सतर्कता, 86 मिठाई नमूने लिए; उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारी सीजन को लेकर कमर कस ली है। विभाग की टीम अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में सजी दुकानों और ढाबों में निरीक्षण कर रही है। साथ विभाग जिले की अन्य दुकानों में दबिश दे रही। टीम निरीक्षण कर पता लगा रही है कि दुकानदार लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवा रहे या नहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही टीम खाद्य पदार्थों के सैंपल भी ले रही है। सैंपल में खामियां मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में विभाग की टीम के औचक निरीक्षण से दुकानदारों और ढाबा संचालकों में हड़कंप है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले के कटराई, दवाडा, कुल्लू, भुंतर, मणिकर्ण सहित अन्य जगहों पर मिठाई की दुकानों व खाद्य पदार्थों की दुकानों में दबिश देकर 15 दिनों में 86 से अधिक खाद्य पदार्थों व मिठाई के सैंपल भरे।

इसंमे विभाग ने मिठाई की दुकानों से जलेबी, पकौड़ा, बेसन, पिन्नी, खजूर, बालूशाही, जामुन, मोतीचूर लड्डू, बर्फी, शक्करपारा मोदक लड्डू के 11 सैंपल भरे। विभाग द्वारा मौके पर ही मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से सैंपल लिए जा रहे है। हालांकि कुछेक पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट सही पाई गई है।