कुल्लू: तीर्थन घाटी के झनियार गांव में आग के तांडव से कई घर राख, टेंट में कांपती बेघर लोगों की जिंदगी!

संवाद सहयोगी, बंजार। जिला कुल्लू के बंजार के झनियार गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। गांव तक सड़क सुविधा भी नहीं है जिस कारण आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल है।

ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए पानी, मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटे देख ग्रामीण हैरान परेशान है। आग कैसे लगी इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है।

आग लगने की सूचना मिले ही बंजार से प्रशासनिक अधिकारी सहित दमकल विभाग के कर्मचारी रवाना हो गए हैं। हादसे में

लेकिन गांव से एक किलोमीटर दूर सड़क होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल है। आग एक से दूसरे मकान में भडक रही हैं। अभी तक चार मकान में आग लग चुकी है।