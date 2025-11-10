Language
    कुल्लू: तीर्थन घाटी के झनियार गांव में आग के तांडव से कई घर राख, टेंट में कांपती बेघर लोगों की जिंदगी!

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    कुल्लू जिले के बंजार की तीर्थन घाटी के झनियार गांव में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग में पांच मकान जलकर राख हो गए, जिससे कई लोग बेघर हो गए हैं। गांव तक सड़क सुविधा न होने से आग बुझाने में दिक्कत आ रही है। ग्रामीण आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के बंजार के झनियार गांव में आग (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, बंजार। जिला कुल्लू के बंजार के झनियार गांव में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। गांव तक सड़क सुविधा भी नहीं है जिस कारण आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल है।

    ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए पानी, मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटे देख ग्रामीण हैरान परेशान है। आग कैसे लगी इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है।

    आग लगने की सूचना मिले ही बंजार से प्रशासनिक अधिकारी सहित दमकल विभाग के कर्मचारी रवाना हो गए हैं। हादसे में 

    लेकिन गांव से एक किलोमीटर दूर सड़क होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल है। आग एक से दूसरे मकान में भडक रही हैं। अभी तक चार मकान में आग लग चुकी है।

