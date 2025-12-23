कुल्लू अस्पताल की कैंटीन में सिलेंडर लीक होने से लगी भयानक आग, बड़ा हादसा टला
कुल्लू के क्षेत्रीय अस्पताल की कैंटीन में सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की कैंटीन में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।
यह घटना सुबह करीब 6:05 बजे उस समय हुई, जब कैंटीन में कामकाज की तैयारियां चल रही थीं। जानकारी के अनुसार आग कैंटीन के किचन में लगी, जिसने देखते ही देखते सामान को अपनी चपेट में ले लिया।
आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग कुल्लू की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ और तेजी के चलते आग अस्पताल के अन्य हिस्सों तक नहीं फैल सकी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
इस अग्निकांड में कैंटीन के किचन में रखा गैस चूल्हा, बर्तन और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। प्रारंभिक आकलन के अनुसार आग से करीब 50 हजार रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।
राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जानी क्षति नहीं हुई और न ही अस्पताल में भर्ती मरीजों या स्टाफ को कोई नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि आग लगने का मुख्य कारण एलपीजी सिलेंडर से गैस का रिसाव रहा।
सिलेंडर लीकेज के चलते किचन में आग भड़क उठी। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन को अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं समय पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कार्यप्रणाली की चारों ओर सराहना हो रही है, जिनकी तत्परता से अस्पताल में एक बड़ा नुकसान होने से बच गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।