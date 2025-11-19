कुल्लू के पतलीकुहल में खौफनाक हादसा, बस से भिड़ी अल्टो कार के परखच्चे उड़े; ड्राइवर की मौत

जागरण संवाददाता, पतलीकूहल। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे, पतलीकुहल के समीप 15 मील नामक स्थान पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में अल्टो कार के चालक दीनानाथ (उम्र 55 वर्ष) की दुखद मृत्यु हो गई है। जानकारी के अनुसार, एचआरटीसी की एक बस (नं. HP42-3152) जो कुल्लू से केलांग की ओर जा रही थी, उसकी टक्कर सामने से आ रही एक लाल रंग की अल्टो कार (नं. HP58-7183) से हो गई। बस चालक सुरेन्द्र कुमार (निवासी खरोटा, जिला मंडी) ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्होंने अपनी बस को अपनी सही दिशा में धीमा चला रखा था। उनके अनुसार, अल्टो कार चालक दीनानाथ (पुत्र स्वर्गीय जगदीश, निवास मनाली, जिला कुल्लू) ने कथित तौर पर तेज़ रफ़्तारी और लापरवाही से कार को बस की दिशा में मोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तेज रफ्तार कार बस की ड्राइवर साइड खिड़की के नीचे जा टकराई। हादसे में बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन कार चालक को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। घायल कार चालक दीनानाथ को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पतलीकुहल ले जाया गया। वहाँ से उन्हें जोनल अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस ने बस चालक सुरेन्द्र कुमार के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और हेड कॉन्स्टेबल चमन लाल मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि मामला चालक के बयान पर दर्ज किया गया है, मगर दुर्घटना में वास्तव में गलती किसकी थी, इसकी पुष्टि पुलिस गहन जाँच के बाद ही करेगी।