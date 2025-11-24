धर्मेंद्र का मनाली के इस परिवार से रहा 60 साल से गहरा नाता, 2021 में रुके थे एक महीना; रोहतांग टनल को बताया था अजूबा

जसवंत ठाकुर, मनाली। भारतीय सिनेमा के 'ही मैन' कहे जाने वाले धर्मेंद्र उन स्टार्स में शुमार हैं, जिन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में छह दशक तक छाए रहे। उनका रुतबा और स्टारडम अंत तक कायम रहा। फैंस उन्हें जमीन से जुड़ा स्टार मानते हैं।



मनाली के धर्म चंद धर्मेंद्र के गहरे दोस्त रहे है। धर्मचंद ठाकुर स्टार कलाकार धर्मेंद्र के देहांत से आहत हैं। दुखी मन से उन्होंने बताया कि वह छह दशक पहले धर्मेंद्र से परिचित हुए। कुछ साल बाद धर्मेंद्र हमारे परिवार का सदस्य बन गए। जब भी शूटिंग के लिए मनाली आते तो मेरे घर जरूर आते। धर्मेंद्र सुख दुख पूछना नहीं भूलते थे।



धर्मेंद्र अपने परिवार जैसा ख्याल रखते। दोस्त धर्मेंद्र को उस वक्त ही स्टार' माना था, जब वह फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत से लोग जब धर्मेंद्र को जानते नहीं थे, तब वह मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए थे।

फिल्म जीने नहीं दूंगा की शूटिंग के लिए मनाली आए थे धर्मेंद्र उन्होंने कहा कि जब 1984 में हिंदी फिल्म जीने नहीं दूंगा की शूटिंग के लिए मनाली आए थे तो निर्देशक राजकुमार कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, अनीता राज, रोशनी से भी धर्मेंद्र ने मिलाया था।

खुशमिज़ाज व मिलनसार व्यक्तित्व के रहे : अजय धर्म चंद के दामाद अजय ठाकुर ने बताया कि उन्हें भी धर्मेंद्र से मिलने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र बहुत ही खुशमिज़ाज व मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक रहे।

धर्मेंद्र कई बार बेटे सनी देओल के साथ मनाली आए और यहां की खूबसूरत वादियों को निहारा। नवंबर 2021 में धर्मेंद्र करीब एक माह तक पर्यटन नगरी मनाली की वादियों में रहे।

सन्नी के साथ घूमने आए थे धर्मेंद्र सन्नी देओल के दोस्त बिक्रम ने बताया कि सन्नी ने मनाली के पास सरसेई में लंबे समय के लिए एक कॉटेज किराये पर ले रखा था। सन्नी अपने पिता धर्मेंद्र को मनाली की पहाड़ियों पर घुमाने ले गए थे। पहाड़ियों से मनाली का दीदार कर धर्मेंद्र भावविभोर हो उठे थे।

घूमने का वीडियो किया था जारी विक्रम ने बताया कि इंटरनेट मीडिया में इसका वीडियो जारी किया गया था। जिसमें उन्होंने कहा कि था कि मेरा बेटा सन्नी मुझे मनाली लाया है। इसके लिए उन्होंने सन्नी का आभार भी जताया।