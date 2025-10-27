Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आपदा को रोकने के लिए कुल्लू में लगेगी देव संसद,  350 देवताओं के प्रतिनिधि निभाएंगे परंपरा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 10:09 AM (IST)

    कुल्लू के नग्गर में 30 अक्टूबर को देव संसद का आयोजन होगा। हिंदू जागरण हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में होने वाले इस जगती अनुष्ठान में लगभग 350 देवताओं के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं को रोकना और देव आदेश का पालन करना है। देव परंपरा के माध्यम से लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया जाएगा और आपदा निवारण पर मंथन होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    File Photo

    राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में बीते दिनों आई आपदा को लेकर कुल्लू में अब देव संसद लगेगी। हिंदू जागरण हिमाचल प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पुष्पा ठाकुर ने यहां जारी बयान में बताया कि 30 अक्टूबर को कुल्लू के नग्गर में जगती अनुष्ठान होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    इस मौके पर लगभग 350 देवताओं के प्रतिनिधि देव परंपरा को निभाएंगे। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा को रोकने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए देव आदेश का पालन करना है।

    इस दौरान गत समय में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि देव परंपरा और देव आस्था के माध्यम से लोगों को एकजुट कर उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा। जगती अनुष्ठान में देवताओं के प्रतिनिधि देव चिह्न के साथ भाग लेंगे और देव आदेश की पालना के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करेंगे।

    आने वाले वर्षों में यदि आपदा आती है तो उससे देवताओं के आदेश के बाद किस तरह निवारण व बचा जाएगा, इसको लेकर नग्गर में सैकड़ों देवता एकत्र होकर मंथन करेंगे। देववाणी से समाधान किया जाएगा।

     