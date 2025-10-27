आपदा को रोकने के लिए कुल्लू में लगेगी देव संसद,  350 देवताओं के प्रतिनिधि निभाएंगे परंपरा

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में बीते दिनों आई आपदा को लेकर कुल्लू में अब देव संसद लगेगी। हिंदू जागरण हिमाचल प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पुष्पा ठाकुर ने यहां जारी बयान में बताया कि 30 अक्टूबर को कुल्लू के नग्गर में जगती अनुष्ठान होगा।

इस मौके पर लगभग 350 देवताओं के प्रतिनिधि देव परंपरा को निभाएंगे। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा को रोकने और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए देव आदेश का पालन करना है।

इस दौरान गत समय में प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देव परंपरा और देव आस्था के माध्यम से लोगों को एकजुट कर उन्हें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जाएगा। जगती अनुष्ठान में देवताओं के प्रतिनिधि देव चिह्न के साथ भाग लेंगे और देव आदेश की पालना के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान करेंगे।