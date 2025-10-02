कुल्लू दशहरा के दौरान ढालपुर में तहसीलदार-देवलुओं की झड़प, वायरल वीडियो में खींचते नजर आए देवलू; विधायक ने बर्खास्तगी की मांग की

कुल्लू के ढालपुर में दशहरा उत्सव के दौरान तहसीलदार कुल्लू और देवता भृगु ऋषि के देवलुओं के बीच झड़प हो गई। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में देवलू तहसीलदार को खींचते हुए दिख रहे हैं। देवलुओं ने तहसीलदार पर अभद्रता का आरोप लगाया है। विधायक सुरेंद्र शौरी ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है।

संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे दशहरा उत्सव के दौरान तहसीलदार कुल्लू हरि सिंह यादव और देवता भृगु ऋषि के देवलूओ के बीच झड़प हो गई। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है।

इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो के आधार पर देवलू तहसीलदार कुल्लू को खींचकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं और देवता भृगु ऋषि के समक्ष भी तहसीलदार के द्वारा माफी मांगी गई। मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम के समय तहसीलदार कुल्लू की देवता के देवलू के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई।

जिसके चलते देव समाज से जुड़े लोग नाराज थे। ऐसे में आज दोपहर के समय जब तहसीलदार कुल्लू ढालपुर का निरीक्षण कर रहे थे। तो इस दौरान काफी संख्या में लोग आए और उन्हें देवता के शिविर तक ले गए। इस दौरान तहसीलदार को देवता से माफी मांगने की भी बात कही।

ऐसे में इस पूरी घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ है। अभी तक तहसीलदार कल्लू के द्वारा इस बारे पुलिस को भी कोई शिकायत नहीं दी गई है और प्रशासन भी अपने स्तर पर इस मामले की जांच में जुट गया है।

बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी तहसीलदार की कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि साल 2023 में भी तहसीलदार कुल्लू के द्वारा देवी देवताओं के शिविरों को हटाया गया था और उस दौरान भी देव समाज ने तहसीलदार का विरोध किया था।