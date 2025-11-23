Manali News: दो युवतियों व तीन युवा से चिट्टा बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार कर शुरू की जांच
मनाली पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर 26.29 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो युवतियां और तीन युवक शामिल हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल के एक कमरे में चिट्टा बेचा जा रहा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, मनाली। मनाली पुलिस ने एक निजी होटल में दबिश देकर 26.29 ग्राम चिट्टा पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने दो युवतियां व तीन युवाओं को गिरफ्तार किया है। पांचों निजी होटल के कमरा नंबर 114 में ठहरे थे।
पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर होटल में दबिश देकर मौके से सभी पांचों को 26.29 ग्राम चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जकर आगामी जांच शुरू कर दी है।
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि निजी होटल के कमरा नंबर 114 में परचुन में चिटटा वेचने का अवैध धन्धा कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आरोपितों की पहचान रोहित वर्मा गांव रामामण्डी डाकघर पतारा तहसील व जिला जालंधर पंजाब उम्र 23 वर्ष, सीमा कौर गांव व डाकघर नूरमहल तहसील निकोदर जिला जालंधर पंजाब उम्र 23 वर्ष, मुकेश कुमार यादव गांव भाटवलिया डाकघर रेवती तहसील वासडी जिला वलिया उतर प्रदेश उम्र 24 साल, सानीजूल उर्फ दादा गांव डागापोश डाकघर नौश्तपुर तहसील व जिला वर्धमान कोलकाता उम्र 33 साल तथा नूरवानू खातून गांव डांगापोश डाकघर नौशोरतपुर तहसील व जिला वर्धमान कोलकाता उम्र 24 साल के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 21 व 29 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।