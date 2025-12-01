Language
    हमीरपुर की टीचर अनुपमा शर्मा ने जीती कार रेस, कुल्लू में फेस्टिवल आफ स्पीड में ओपन कैटेगिरी में दिखाया दम

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    कुल्लू के ढालपुर मैदान में कुल्लू फेस्टिवल ऑफ स्पीड में सिरमौर की अनुपमा शर्मा ने महिला ओपन कैटेगरी जीती। उन्होंने 1 मिनट 31 सेकंड में ट्रैक पूरा किया। पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। अनुपमा ने अपनी फ्रांक्स गाड़ी से प्रतिद्वंदी को हराया। राजकीय स्कूल में अंग्रेजी की प्रवक्ता अनुपमा को उनके बेटे ने प्रेरित किया।

    Hero Image

    हमीरपुर की टीचर अनुपमा शर्मा। जागरण

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के ढालपुर मैदान में तीन दिवसीय कुल्लू फेस्टिवल आफ स्पीड में महिला वर्ग की ओपन कैटेगिरी में सिरमौर की अनुपमा शर्मा विजेता बनी। उन्होंने अपना ट्रैक एक मिनट 31 सेकंड में पूरा किया। उन्होंने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत हासिल करके रिकार्ड दर्ज किया है।

    उनका मुकाबला फार वाय फार गाड़ी के साथ रहा। अनुपमा शर्मा ने अपनी फ्रांक्स गाड़ी से अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी शिकस्त देते हुए ट्राफी अपने नाम की। 

    अनुपमा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपनी पसंद पर काम करना चाहिए। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भले शुरू में आप असफल हो जाएं लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर कन्या में अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं। 

    स्कूल समय से चलाई गाड़ी, बुलेट भी दौड़ाई

    वह स्कूल समय से गाड़ी चलाती रही हैं। बुलेट बाइक भी चलाई। मोटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स मेरी पसंद है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। 

    11 साल के बेटे ने किया था प्रेरित

    अनुपमा ने बताया कि माता-पिता ने हमेशा इसके लिए प्रेरित किया है। उनका 11 साल का बेटा भी हमेशा इसके लिए प्रेरित करता रहता है। उसने कहा था कि मां जीत कर आना। बेटे और खुद के सपने को पूरा कर लिया है। भविष्य में भी इसी तरह मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेती रहूंगी। उन्होंने संदेश दिया कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहते हुए रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़े। 

    देशभर के 120 प्रतिभागियों ने लिया भाग

    फोर और टू व्हीलर वर्ग में क्वालीफाई करने वाले प्रतिभागियों ने रेस के लिए बनाए ट्रैक पर अपना हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में देशभर से कुल 120 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 

    कुल्लू फेस्टिवल आफ स्पीड के दूसरे दिन सुबह 10 बजे से राउंड शुरू हुआ। टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर में प्रतिभागियों ने कम से कम समय में लक्ष्य तक पहुंचने का भरसक प्रयास किया। लोगों की भीड़ भी सुबह से जुटना शुरू हो गई थी। शाम तक यहां बाइक और कार वर्ग में हो रही प्रतियोगिता को देखने के लिए दर्शक मौजूद रहे।