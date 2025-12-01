हमीरपुर की टीचर अनुपमा शर्मा ने जीती कार रेस, कुल्लू में फेस्टिवल आफ स्पीड में ओपन कैटेगिरी में दिखाया दम

संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के ढालपुर मैदान में तीन दिवसीय कुल्लू फेस्टिवल आफ स्पीड में महिला वर्ग की ओपन कैटेगिरी में सिरमौर की अनुपमा शर्मा विजेता बनी। उन्होंने अपना ट्रैक एक मिनट 31 सेकंड में पूरा किया। उन्होंने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जीत हासिल करके रिकार्ड दर्ज किया है।



उनका मुकाबला फार वाय फार गाड़ी के साथ रहा। अनुपमा शर्मा ने अपनी फ्रांक्स गाड़ी से अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी शिकस्त देते हुए ट्राफी अपने नाम की।



अनुपमा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपनी पसंद पर काम करना चाहिए। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भले शुरू में आप असफल हो जाएं लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर कन्या में अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्कूल समय से चलाई गाड़ी, बुलेट भी दौड़ाई वह स्कूल समय से गाड़ी चलाती रही हैं। बुलेट बाइक भी चलाई। मोटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स मेरी पसंद है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं।

11 साल के बेटे ने किया था प्रेरित अनुपमा ने बताया कि माता-पिता ने हमेशा इसके लिए प्रेरित किया है। उनका 11 साल का बेटा भी हमेशा इसके लिए प्रेरित करता रहता है। उसने कहा था कि मां जीत कर आना। बेटे और खुद के सपने को पूरा कर लिया है। भविष्य में भी इसी तरह मोटर स्पोर्ट्स में भाग लेती रहूंगी। उन्होंने संदेश दिया कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहते हुए रचनात्मक कार्यों में आगे बढ़े।