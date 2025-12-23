तीर्थन घाटी में आग का कहर, पेखड़ी गांव में 2 घर और 4 पशुशालाएं जलकर राख; प्रभावितों को सहायता देने की मांग

संवाद सहयोगी, कुल्लू। कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी के पेखड़ी गांव में सोमवार को एक बार फिर आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। दोपहर के समय अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते दो आवासीय मकानों और चार पशुशालाओं को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना में लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। गांव में धुएं के गुबार और लपटें उठते देख अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग लगते ही ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए आसपास के गांवों के लोगों को सूचना दी। बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए।

इसी बीच दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। ग्रामीणों और दमकल विभाग की संयुक्त कोशिशों से आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि दमकल विभाग की टीम समय पर नहीं पहुंचती तो आग पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पेखड़ी गांव में तीन दिन के भीतर यह दूसरी आग की घटना है। लगातार हो रही आग की घटनाओं से ग्रामीणों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। लोग आग लगने के कारणों को लेकर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।