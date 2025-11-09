Language
    हिमाचल: 3700 मीटर ऊंचे पहाड़ पर हादसा, विदेशी पैराग्लाइडर पायलट सुरक्षित रेस्क्यू; एयरलिफ्ट कर बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 08:02 PM (IST)

    मनाली की रानीसुई पहाड़ी में पैराग्लाइडिंग करते समय एक विदेशी पायलट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दल ने उसे सुरक्षित बचा लिया और चंडीगढ़ ले जाया गया। पायलटों के एक समूह ने बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी, लेकिन फिलिप का ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसका दोस्त रात भर उसके साथ रहा।

    विदेशी पैराग्लाइडर पायलट सुरक्षित रेस्क्यू। वीडियो से ली गई फोटो

    संवाद सहयोगी, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के मनाली की रानीसुई की पहाड़ी में क्रैश हुए पैराग्लाइडिंग में विदेशी पायलट को रविवार सुबह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। सुबह टीम करीब 9:30 बजे मनाली की पहाड़ियों में 3700 मीटर की उंचाई पर पहुंचे। जहां से विदेशी पायलट फिलिप को एयरलिफ्ट कर सीधे चंढीगढ़ ले जाया गया।

    यह रेस्क्यू बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन व मनाली एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। रेस्क्यू प्रभारी करणवीर ने बताया कि शुक्रवार को बीड़ बिलिंग से विदेशी पायलट के एक पांच छह के ग्रुप ने मनाली के लिए उड़ान भरी थी। इसके बाद शनिवार को मनाली से बीड बिलिंग के लिए जाना था। इस ग्रुप में से दो पायलट तो बीड बिलिंग पहुंच गए जबकि विदेशी (आस्ट्रियाई) पैराग्लाइडर पायलट फिलिप का ग्लाइडर क्रैश हो गया।

    जिस कारण उसके साथ अन्य ग्रुप के सदस्य जिसमें उसका दोस्त जिम अटोबा भी रात भर उसके साथ रानीसुई की पहाड़ियों में रुका रहा। इस दौरान उनके पास खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था थी। सुबह होते ही दोनों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया। विदेशी (आस्ट्रियाई) पैराग्लाइडर पायलट फिलिप को पीठ में चोट लगी है। इसकी सूचना शनिवार को देर से मिली जिस कारण रविवार को रेस्क्यू किया गया है।

    यह कोई पहली घटना नहीं है इससे पूर्व 28 अक्टूबर को भी आस्ट्रियाई पायलट एंडी राइन को सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं। यह पैराग्लाइडर सेवन सिस्टर पीक रेंज में 13500 फीट ऊंचाई पर क्रैश हुआ था। हवा के दबाव व प्रतिकूल मौसम के कारण पैराग्लाइडर क्रैश हुआ था।

    अब एक बार फिर हादसा पेश आ चुका है। इससे पूर्व 18 अक्टूबर को बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद कनाडा की एक महिला पायलट की क्रैश लैंडिंग में मौत हो गई थी। इसके बाद बरोट की पहाड़ियों में फ्रांस का पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसके अलावा मनाली से लौटते हुए भी एक विदेशी पायलट के साथ हादसा हुआ था।