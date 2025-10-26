Language
    हिमाचल में ट्रैकिंग के लिए निकले युवा भटक गए थे रास्ता, पुलिस ने किया रेस्क्यू

    By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:48 PM (IST)

    धर्मशाला में ठठारना टॉप पर ट्रैकिंग करते समय तीन युवक रास्ता भटक गए। उनके दोस्त ने पुलिस और एसडीआरएफ को सूचित किया, जिसके बाद संयुक्त बचाव अभियान चलाया गया। रविवार सुबह तीनों युवकों को सुरक्षित धर्मशाला पहुंचाया गया। पता चला है कि वे बिना गाइड के ट्रैकिंग पर गए थे। एसडीआरएफ कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा ने रेस्क्यू की पुष्टि की है।

    धर्मशाला: ट्रैकिंग पर निकले युवा भटके, सुरक्षित बचाए गए

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटकने वाले युवाओं को रेस्क्यू कर लिया है। हुआ यूं कि ठठारना टाप के लिए ट्रैकिंग पर निकले तीन युवा रास्ता भटक गए थे। शनिवार रात युवकों के दोस्त ने पुलिस व एसडीआरएफ हेल्पलाइन पर संपर्क कर मदद मांगी।

    देर रात ही एसडीआरएफ व पुलिस की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान तीनों युवकों शिवम पुत्र राजेश कुमार, शुभम पुत्र राजेश कुमार निवासी नगरी व विकास भंडारी पुत्र विनोद भंडारी निवासी परौर को रविवार सुबह पांच बजे सुरक्षित धर्मशाला पहुंचाया।

    हेल्पलाइन के माध्यम से शनिवार रात आठ बजे के करीब रास्ते भटके युवकों के दोस्त विवेक ने मदद मांगी थी। उसने बताया कि वह दोस्तों के साथ ठठारना में ट्रैकिंग के लिए गए थे। इस दौरान कुछ दोस्त लौट आए हैं, लेकिन तीन रास्ता भटक गए हैं।

    शनिवार रात साढ़े आठ बजे एसडीआरएफ व पुलिस टीम ने अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि ये युवक बिना गाइड के ही ट्रैकिंग पर गए थे। एसडीआरएफ कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा ने युवकों को रेस्क्यू करने की पुष्टि की है।