हिमाचल में ट्रैकिंग के लिए निकले युवा भटक गए थे रास्ता, पुलिस ने किया रेस्क्यू

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटकने वाले युवाओं को रेस्क्यू कर लिया है। हुआ यूं कि ठठारना टाप के लिए ट्रैकिंग पर निकले तीन युवा रास्ता भटक गए थे। शनिवार रात युवकों के दोस्त ने पुलिस व एसडीआरएफ हेल्पलाइन पर संपर्क कर मदद मांगी।

देर रात ही एसडीआरएफ व पुलिस की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान तीनों युवकों शिवम पुत्र राजेश कुमार, शुभम पुत्र राजेश कुमार निवासी नगरी व विकास भंडारी पुत्र विनोद भंडारी निवासी परौर को रविवार सुबह पांच बजे सुरक्षित धर्मशाला पहुंचाया।

हेल्पलाइन के माध्यम से शनिवार रात आठ बजे के करीब रास्ते भटके युवकों के दोस्त विवेक ने मदद मांगी थी। उसने बताया कि वह दोस्तों के साथ ठठारना में ट्रैकिंग के लिए गए थे। इस दौरान कुछ दोस्त लौट आए हैं, लेकिन तीन रास्ता भटक गए हैं।