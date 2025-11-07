Language
    कांगड़ा के बैजनाथ में आधी रात को धू-धूकर जली HRTC और CTU की बसें, पांच दिन में दूसरी बड़ी घटना

    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:29 PM (IST)
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:29 PM (IST)

    हिमाचल के कांगड़ा जिले के बैजनाथ में दो बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इनमें से एक बस HRTC की और दूसरी CTU की थी। दोनों बसें पठानकोट-मंडी नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी थीं। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पांच दिन पहले उसी जगह के पास एक कार में भी आग लग गई थी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जलकर क्षतिग्रस्त हुईं बसें (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल के जिला कांगड़ा के बैजनाथ में दो बसों को जलाने का मामला सामने आया है। इनमें एक बस हिमाचल पथ परिवहन निगम नगरोटा बगवां डिपो की है। जबकि एक बस चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की हैं। ये बसें रोजाना की तरह बैजनाथ के मंडी रोड में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे रात को खड़ी की गई थी।

    यहां रोजाना हरियाणा रोडवेज, हिमाचल पथ परिवहन निगम, सीटीयू और पंजाब रोडवेज की कई बसें खड़ी होती है। रात करीब एक बजे बसों में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और कई लोग पहुंचे। आग लगने से दोनों बसें अंदर से पूरी तरह से जल गई है।

    एचआरटीसी की बस बैजनाथ से पठानकोट चलती थी। जबकि दूसरी बस बैजनाथ से चंडीगढ़ जाती है। पांच दिन पहले इसी स्थान से 50 मीटर नीचे एक कार में भी आग लगी थी। पांच दिन में यह दूसरी घटना होने से लोगों में भी भय है। क्योंकि यहां कभी भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है।