कांगड़ा के बैजनाथ में आधी रात को धू-धूकर जली HRTC और CTU की बसें, पांच दिन में दूसरी बड़ी घटना

जागरण संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल के जिला कांगड़ा के बैजनाथ में दो बसों को जलाने का मामला सामने आया है। इनमें एक बस हिमाचल पथ परिवहन निगम नगरोटा बगवां डिपो की है। जबकि एक बस चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) की हैं। ये बसें रोजाना की तरह बैजनाथ के मंडी रोड में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे के किनारे रात को खड़ी की गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां रोजाना हरियाणा रोडवेज, हिमाचल पथ परिवहन निगम, सीटीयू और पंजाब रोडवेज की कई बसें खड़ी होती है। रात करीब एक बजे बसों में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और कई लोग पहुंचे। आग लगने से दोनों बसें अंदर से पूरी तरह से जल गई है।