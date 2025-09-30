साहब! गड्ढों की मरम्मत तो करवाइए... हादसों को न्योता दे रही डाडासीबा-ढलियारा सड़क
ढलियारा से डाडासीबा मार्ग गांव बीहण बरबाडा़ बढलठोर चनौर सड़क चपलाह नंगल चौक व बतवाड़ से होकर गुजरता है। उक्त सड़क इन दिनों जगह-जगह से टूटी हुई है और बहुत ही दयनीय हालत में है। इस सड़क का आलम ऐसा है कि यह सड़क इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां सड़क के बीचों-बीच पड़े गहरे गड्ढों में वाहन चालक जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग कर रहे हैं>
संवाद सूत्र, डाडासीबा। सड़कों की किसी भी क्षेत्र के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जमीनी हकीकत में स्थानीय क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों की तस्वीर कुछ ऐसी बदतर है कि राहगीर व वाहन चालक जान हथेली पर रखकर इन सड़कों पर सफर करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ढलियारा से डाडासीबा मार्ग की।
ये मार्ग गांव बीहण, बरबाडा़, बढलठोर, चनौर, सड़क चपलाह, नंगल चौक व बतवाड़ से होकर गुजरता है। उक्त सड़क इन दिनों जगह-जगह से टूटी हुई है और बहुत ही दयनीय हालत में है। स्थानीय लोगों रामपाल, अजय कुमार, राकेश, पुष्पेंद्र कुमार, राहुल कुमार, सुरेंद्र सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील की मानें तो आलम ऐसा है कि यह सड़क इतनी बदतर हो चुकी है कि यहां सड़क के बीचों-बीच पड़े गहरे गड्ढों में वाहन चालक जान जोखिम में डालकर ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वहीं पैदल राहगीरों का भी खस्ताहाल सड़क पर सफर करना आसान नहीं है।
खस्ताहाल सड़क के कारण अकसर हादसों का अंदेशा बना रहता है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए तो सड़क पर पड़े ये गड्ढे किसी मुसीबत से कम नहीं है। जब भी दोपहिया वाहनों का पहिया किसी गड्ढे से निकलता है तो शरीर को तेज झटका लगता है। इस मार्ग से हर रोज सैकडों छोटी बडी़ गाडियां गुजरती है। इस सड़क का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा नजर आता हो जहां पर सड़क खराब न हो।
जानकारी के मुताबिक उक्त सड़क की स्थिति बरसात के बाद से दयनीय बनी हुई है, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है, तभी तो बदहाल हालत को दुरुस्त नहीं कर रहा है। वहीं, सवाल यह भी है कि क्यों कोई सड़क ऐसी नहीं बनाई जाती जो पांच साल तक तो चल सके।
बहरहाल लोगों ने लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि उक्त सड़क की यथाशीघ्र मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों को परेशानियों से न जूझना पड़े। इस बारे में घियोरी पंचायत की प्रधान पूनम धीमान ने बताया सड़क की हालत सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग को बताया गया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
वहीं, लोक निर्माण विभाग देहरा के अधिशाषी अभियंता डॉ. सुरेश वालिया ने बताया शीघ्र सड़क पर पैच वर्क किया जाएगा, ताकि लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। उधर, इस संबंध में लोक निर्माण डाडासीबा के सहायक अभियंता नितेश कोंडल ने बताया बरसात की वजह से सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। शीघ्र ही सड़क को ठीक करवाया जाएगा, ताकि वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।