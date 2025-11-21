Tejas Fighter Jet Crash: कौन थे दुबई एयर शो में जान गंवाने वाले पायलट? पत्नी भी हैं इंडियन एयरफोर्स में; हिमाचल से है गहरा नाता
कांगड़ा के नमन सियाल की दुबई में एक एयर शो के दौरान भारतीय फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से दुखद मौत हो गई। 35 वर्षीय नमन, जो एक एयरफोर्स पायलट थे, अल मकतूम एयरपोर्ट पर डेमो उड़ान भर रहे थे तभी यह हादसा हुआ। उनके परिवार में पत्नी अफसान, जो खुद भी एयरफोर्स में पायलट हैं, और एक सात साल की बेटी है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, कांगड़ा। दुबई एयरपोर्ट में भारतीय फाइटर जेट क्रैश हादसे में विधान सभा क्षेत्र के पटियालकर के नमन सियाल (35) की मौत हो गई।
यह हादसा अल मकतूम एयरपोर्ट पर चल रहे एयर शो में डैमो फ्लाइट के दौरान शुक्रवार को भारतीय समय 3:40 पर हुआ। नमन कुमार स्कूल से निकलने के करीब 20 साल की आयु में ही एयरफोर्स में भर्ती हुए थे।
पटियालकर के वार्ड नंबर सात निवासी नमन (35) के पिता गगन कुमार सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और माता वीना देवी गृहिणी हैं। मृतक की एक बहन है। उनकी पत्नी अफसान जोकि एयरफोर्स में ही पायलट है।
इनकी 16 साल पहले शादी हुई थी व उनकी सात साल की बेटी है। नमन के पिता गगन ने बताया कि अभी शव नहीं पहुंचा है इसके लिए सरकार से बातचीत चल रही है। इस घटना से पूरे गांव में ही नहीं बल्कि नगरोटा बगवां विधान सभा क्षेत्र में शोक की लहर है।
नमन ने दुबई में अफसान से शादी की थी और अधिकतर वह अपने परिवार सहित वहां पर रहते थे। जानकारी के मुताबिक वह बीच बीच में अपने पैतृक गांव पटियालकर में आते रहे थे।
