हिमाचल के कांगड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक, बुजुर्ग और युवती घायल

संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी के तहत बग्गी पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्ते लोगों को शिकार बना चुके हैं और इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वीरवार को कुत्तों ने एक बुजुर्ग व युवती को काट लिया। वृद्ध प्रीतम चंद को नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी में भर्ती किया है और युवती को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया है।

क्षेत्र के समाजसेवक महेंद्र सिंह ने कहा कि कुत्तों की समस्या के बारे में कई बार पंचायत को सूचित किया परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आवारा कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं।