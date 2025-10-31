Language
    हिमाचल के कांगड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक, बुजुर्ग और युवती घायल

    By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:36 AM (IST)

    ज्वालामुखी के बग्गी पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक है। गुरुवार को कुत्तों ने एक बुजुर्ग और युवती को काटा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बुजुर्ग को ज्वालामुखी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि युवती को टांडा रेफर किया गया है। समाजसेवक महेंद्र सिंह ने पंचायत पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।

    बग्गी में आवारा कुत्तों ने बुजुर्ग व युवती को काटा

    संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। विधानसभा क्षेत्र ज्वालामुखी के तहत बग्गी पंचायत में आवारा कुत्तों का आतंक है। कुत्ते लोगों को शिकार बना चुके हैं और इससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वीरवार को कुत्तों ने एक बुजुर्ग व युवती को काट लिया। वृद्ध प्रीतम चंद को नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी में भर्ती किया है और युवती को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में डा. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा रेफर कर दिया है।

    क्षेत्र के समाजसेवक महेंद्र सिंह ने कहा कि कुत्तों की समस्या के बारे में कई बार पंचायत को सूचित किया परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले आवारा कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं।

    दो दिन पहले तीन बकरियों को भी शिकार बना चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यहां कोई राहतकारी टीम भेजी जाए ताकि कुत्तों पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने विधायक संजय रत्न से मांग की है कि पंचायत के लोगों की मदद की जाए।