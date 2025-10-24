Language
    कांगड़ा में सड़क हादसा, गाड़ी की टक्कर से युवती घायल, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

    By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:44 AM (IST)

    धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक युवती सड़क किनारे बैठी थी, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, नगरोटा बगवां में एक ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    बड़ा कोठा में गाड़ी की टक्कर से युवती घायल

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत सड़क किनारे बैठी युवती गाड़ी की टक्कर से घायल हो गई और उसे टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया है। बड़ा कोठा में गाड़ी (एचआर 49जी 6925) की टक्कर से सड़क किनारे स्कूटी पर बैठी अक्षा निवासी मुंबई घायल हो गई।

    पुलिस ने आरोपित चालक अमित कुमार निवासी बछवाईं तहसील थुरल के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। वहीं,नगरोटा बगवां पुलिस थाने के तहत बलधर-सिहूंड मार्ग में ट्रैक्टर चालक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में घायल हुए बाइक सवार कुशल कुमार निवासी रमेहड़ को टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया है।