कांगड़ा में सड़क हादसा, गाड़ी की टक्कर से युवती घायल, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज

धर्मशाला के मैक्लोडगंज में एक युवती सड़क किनारे बैठी थी, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, नगरोटा बगवां में एक ट्रैक्टर चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बड़ा कोठा में गाड़ी की टक्कर से युवती घायल