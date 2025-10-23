कांगड़ा बाइपास पर दर्दनाक वैन हादसे में दंपती की मौत, बाल-बाल बचे दो मासूम

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। कांगड़ा बाइपास में रानीताल की तरफ से वैन में आ रहे तरसूह सकोट के दंपत्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। जबकि गाड़ी में सवार दो बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद पति पत्नी गाड़ी में ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस व लोगों ने शव को मुश्किल से निकाला। इसके लिए गाड़ी को काटना पड़ा, फिर शव निकाल पाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है कि कांगड़ा बाईपास फोरलेन पर वीरवार दाेपहर बाद एक वैन अनियंत्रित होकर डंगे से टकरा गई। हादसे के समय वैन में दो बच्चे भी माैजूद थे। दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वैन सड़क किनारे सीधे डंगे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मृतक गाड़ी में ही फंस गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की ओर से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

गाड़ी में सवार कुलदीप कुमार (चालक) सन ऑफ़ होशियार सिंह निवासी गांव भाटी डाकघर स्कोट तहसील नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा उम्र 27 साल तथा उसकी पत्नी तमन्ना वाइफ आफ कुलदीप कुमार निवासी गांव भाटी डाकघर स्कॉट तहसील नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा उम्र 26 साल को घायल अवस्था में गाड़ी से निकलकर टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।।