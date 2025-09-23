Language
    Himachal: नवरात्र में लंगर लगाने मंदिर जा रहे पंजाब के श्रद्धालुओं का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत व 19 घायल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:49 PM (IST)

    Himachal Pradesh truck Accident हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ढलियारा के पास एक ट्रक दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। ये श्रद्धालु चिंतपूर्णी मंदिर में लंगर लगाने के बाद श्री चामुंडा मंदिर जा रहे थे। मुबारिकपुर-रानीताल राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर ट्रक पलटने से यह हादसा हुआ।

    ढलियारा में मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। जागरण

    जागरण टीम, देहरा। Himachal Pradesh truck Accident, हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में ढलियारा के पास मंगलवार सुबह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई व 19 घायल हैं। ये लोग शारदीय नवरात्र में माता चिंतपूर्णी के मंदिर लंगर लगाने के बाद आज सुबह श्रीचामुंडा मंदिर  में लंगर लगाने जा रहे थे। 

    मुबारिकपुर-रानीताल राष्ट्रीय राजमार्ग 503 पर ढलियारा के पास बस से पास लेते वक्त मामूली सी टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। मृतक व घायल पंजाब के बठिंडा के मोड़ मंडी के निवासी हैं।

    पुलिस अधीक्षक देहरा मयंक चौधरी ने 4 लोगों की मौत होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है श्रद्धालुओं का ट्रक ढलियारा में मोड़ पर बस की टक्कर से पलट गया। 

    हादसे में इनकी हुई मौत

    हादसे में मरने वालों की पहचान गांव जोधपुर पाखर वासी कुलदीप सिंह, जगसीर सिंह, गांव ढिंगड वासी जसमेल सिंह व मौड़ कलां निवासी गोल्डी के रूप में हुई है। आठ गंभीर रूप से घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा के लिए रेफर किया गया है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

    जिला कांगड़ा में लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा

    जिला कांगड़ा में लगातार दूसरे दिन यह बड़ा हादसा हुआ है। बीते कल सोमवार को डाडासीबा में तलवाड़ा से बद्दी जा रही एचआरटीसी की बस ब्रेक फेल होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में स्कूली विद्यार्थियों सहित 53 लोग घायल हुए थे। वहीं, आज ढलियारा में यह बड़ा हादसा हो गया है। 

    पहले भी हो चुके हैं इस मोड़ पर हादसे 

    पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। मोड़ पर ट्रक कैसे अनियंत्रित हुआ, इसकी जांच की जा रही है। इससे पहले भी यहां पर कई हादसे हो चुके हैं। तीखा मोड़ होने के कारण कई बार चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठते हैं और हादसा हो जाता है। यहां चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं, फिर भी लापरवाही हो ही जाती है।

