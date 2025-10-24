हिमाचल में चंदन की खेती को बढ़ावा देने की मांग, पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने सरकार ने की ये मांग

संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। प्रदेश सरकार चंदन की खेती को बढ़ावा देकर इसे औषधीय पौधे के रूप में विकसित करे। यह बात पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने वीरवार को ज्वालामुखी में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार के आयुष विभाग से बड़े स्तर पर परियोजना स्वीकार करवाए।

परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार व 25 प्रतिशत हिमाचल सरकार वहन करे। दीनदयाल उपाध्याय किसान बागबान योजना में भी चंदन की खेती को शामिल किया जा सकता है। चंदन के पेड़ को पैदा करने, काटने और निर्यात करने के नियम आसान व किसान मित्र हों।