    हिमाचल में चंदन की खेती को बढ़ावा देने की मांग, पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने सरकार ने की ये मांग

    By Rajinder Dogra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:40 AM (IST)

    पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने प्रदेश सरकार से चंदन की खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने आयुष विभाग से परियोजना स्वीकृत करवाने और दीनदयाल उपाध्याय किसान बागबान योजना में चंदन की खेती को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने चंदन के दोहन संबंधी नियमों को सरल बनाने की बात कही ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

    चंदन की खेती को प्रोत्साहन दे सरकार: रमेश धवाला का आग्रह

    संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। प्रदेश सरकार चंदन की खेती को बढ़ावा देकर इसे औषधीय पौधे के रूप में विकसित करे। यह बात पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने वीरवार को ज्वालामुखी में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भारत सरकार के आयुष विभाग से बड़े स्तर पर परियोजना स्वीकार करवाए।

    परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार व 25 प्रतिशत हिमाचल सरकार वहन करे। दीनदयाल उपाध्याय किसान बागबान योजना में भी चंदन की खेती को शामिल किया जा सकता है। चंदन के पेड़ को पैदा करने, काटने और निर्यात करने के नियम आसान व किसान मित्र हों।

    इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि कांगड़ा, हमीरपुर व बिलासपुर में काफी भूभाग पर चंदन का पौधारोपण किया गया है। ज्वालामुखी क्षेत्र में भी लोगों ने काफी बड़े भूखंड पर चंदन के पौधे लगा रखे हैं। चंदन के दोहन को लेकर काफी समस्याएं हैं।