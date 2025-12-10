पालमपुर में एक साल में तैयार होगा आधुनिक पर्यटन सूचना केंद्र, मुख्यमंत्री कर चुके हैं शिलान्यास

संवाद सहयोगी, पालमपुर। चाय नगरी पालमपुर में पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुराने बस स्टैंड पर बनने वाले बहुउद्देशीय पर्यटन सूचना केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पहले ही इसका शिलान्यास कर चुके हैं और अब यह परियोजना तेजी से आकार लेने लगी है।

लगभग दो करोड़ एक लाख 75 हजार रुपये की यह परियोजना एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडिंग से पूरी की जा रही है। तीन मंजिला यह भवन शहर के बीचो-बीच पुराना बस अड्डा में बन रहा है। इससे पर्यटकों को हर तरह की जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी।

इस भवन की पहली मंजिल में पर्यटन सूचना केंद्र, दूसरी मंजिल कैफे और कांगड़ा चाय की टी टेस्टिंग लैब और तीसरी मंजिल में लाइब्रेरी और रीडिंग रूम हो, जहां पर्यटक आराम से बैठकर चाय-कॉफी का लुत्फ उठा सकेंगे

निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह भवन नगर निगम पालमपुर को सौंप दिया जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट एक साल के अंदर तैयार हो जाएगा। शुरुआत में कुछ दुकानदारों व टैक्सी आपरेटरों को स्थानांतरण को लेकर आपत्ति थी। लेकिन विधायक आशीष बुटेल ने महापौर गोपाल नाग के साथ बैठक कर सभी का सहयोग हासिल किया। अब सभी इस नए केंद्र के स्वागत के लिए उत्साहित हैं