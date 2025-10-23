हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन ठगी मामले में राजस्थान से तीन आरोपी दबोचे; 7 लाख से अधिक रुपये भी बरामद

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। ऑनलाइन ठगी के मामले में साइबर पुलिस थाना धर्मशाला उत्तरी क्षेत्र की टीम ने राजस्थान से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 7,63,000 रुपये भी बरामद किए हैं। आरोपितों की पहचान रघु प्रताप सिंह चौधरी निवासी हरजी भवन, हाई कोर्ट कालोनी, रातानाडा, जोधपुर, धर्म राम निवासी रजनी पुनिया, भीयासर, जोधपुर व राकेश निवासी थाटा नगर, श्री जम्मेश्वर नगर, दिला फलैदी राजस्थान के रूप में हुई है।

साइबर सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में वर्ष 2023 में 32 लाख रुपये की टेलीग्राफ धोखाधड़ी, 2024 में 46 लाख रुपये की डिजिटल एरेस्ट व 29 अगस्त, 2023 को 24 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी पर मामले दर्ज किए थे।

आरोपितों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। आरोपितों को इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एचसी अमित कटोच, एचसी विशाल पटियाल और एचसी अनीश कुमार साइबर पुलिस स्टेशन उत्तरी रेंज धर्मशाला ने पुलिस स्टेशन रातानाडा, जोधपुर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों का अन्य मामलों में भी कनेक्ट तलाशा जा रहा है और हर पहलू की जांच की जा रही है।