    हिमाचल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन ठगी मामले में राजस्थान से तीन आरोपी दबोचे; 7 लाख से अधिक रुपये भी बरामद

    By Dinesh Katoch Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:55 AM (IST)

    धर्मशाला साइबर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले में राजस्थान से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 7,63,000 रुपये बरामद किए हैं। आरोपियों पर टेलीग्राफ और ऑनलाइन धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी शामिल है। पुलिस ने लोगों से साइबर अपराध से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।

    ऑनलाइन ठगी के मामले में राजस्थान से तीन गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। ऑनलाइन ठगी के मामले में साइबर पुलिस थाना धर्मशाला उत्तरी क्षेत्र की टीम ने राजस्थान से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 7,63,000 रुपये भी बरामद किए हैं। आरोपितों की पहचान रघु प्रताप सिंह चौधरी निवासी हरजी भवन, हाई कोर्ट कालोनी, रातानाडा, जोधपुर, धर्म राम निवासी रजनी पुनिया, भीयासर, जोधपुर व राकेश निवासी थाटा नगर, श्री जम्मेश्वर नगर, दिला फलैदी राजस्थान के रूप में हुई है।

    साइबर सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण धीमान ने बताया कि साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में वर्ष 2023 में 32 लाख रुपये की टेलीग्राफ धोखाधड़ी, 2024 में 46 लाख रुपये की डिजिटल एरेस्ट व 29 अगस्त, 2023 को 24 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी पर मामले दर्ज किए थे।

    आरोपितों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की थी। आरोपितों को इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एचसी अमित कटोच, एचसी विशाल पटियाल और एचसी अनीश कुमार साइबर पुलिस स्टेशन उत्तरी रेंज धर्मशाला ने पुलिस स्टेशन रातानाडा, जोधपुर से गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपितों का अन्य मामलों में भी कनेक्ट तलाशा जा रहा है और हर पहलू की जांच की जा रही है।

    यह बरतें सावधानी

    - मोबाइल फोन पर लोन का कोई मैसेज आए तो उस पर ध्यान न दें बल्कि नजरअंदाज करें।
    - मैसेज में कोई लिंक हो तो उस पर क्लिक न करें, यह गड़बड़ की शुरुआत हो सकती है।
    - फोन या मैसेज में कोई भी जानकारी मांगी जाए तो न दें। बैंक स्टेटमेंट या खाते से जुड़ी जानकारी शेयर न करें।
    - ऐसा कोई भी मैसेज या फोन आए तो पुलिस या साइबर सेल को सूचित करें।
    - कभी भी नेट बैंकिंग पासवर्ड, ओटीपी, एटीएम पिन, फोन बैंकिंग पिन, कार्ड सीवीवी नंबर या एक्सपायरी डेट जैसी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी से शेयर न करें।
    - सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क या सार्वजनिक कंप्यूटरों का उपयोग करते समय वित्तीय लेन-देन बिल्कुल न करें।
    - ऑनलाइन बैंकिंग खातों के लिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें और उन्हें समय-समय पर बदलते रहें।
    - रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर पर आने वाले ट्रांजेक्शन अलर्ट पर हमेशा ध्यान दें।