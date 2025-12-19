हिमाचल में नया फरमान, DSP-SHO अब मीडिया से नहीं करेंगे बात; DGP के आदेश का हो रहा विरोध

जागरण टीम, पालमपुर/जयसिंहपुर। प्रेस क्लब पालमपुर व जयसिंहपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा डीएसपी व एसएचओ को मीडिया के साथ किसी भी मामले की जानकारी साझा न करने के आदेश को लेकर सभी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

बैठक में सदस्यों ने कहा कि हर छोटे-बड़े मामले में उच्चाधिकारियों से संपर्क करना संभव नहीं है। इससे जनहित से जुड़ी सूचनाएं जनता तक बहुत बार छूट सकती है । सरकार द्वारा नशा व चिट्टा विरोधी मुहिम मैं आम जनता तक यह समाचार नहीं पहुंच पाएगा की कौन-कौन आरोपी पकड़ा गया है और कितना मादक पदार्थ पकड़ा गया है।