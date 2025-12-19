हिमाचल में नया फरमान, DSP-SHO अब मीडिया से नहीं करेंगे बात; DGP के आदेश का हो रहा विरोध
पालमपुर और जयसिंहपुर प्रेस क्लब ने पुलिस महानिदेशक के डीएसपी व एसएचओ को मीडिया से जानकारी साझा न करने के आदेश पर आपत्ति जताई है। सदस्यों का कहना है कि ...और पढ़ें
जागरण टीम, पालमपुर/जयसिंहपुर। प्रेस क्लब पालमपुर व जयसिंहपुर द्वारा पुलिस महानिदेशक द्वारा डीएसपी व एसएचओ को मीडिया के साथ किसी भी मामले की जानकारी साझा न करने के आदेश को लेकर सभी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई है।
बैठक में सदस्यों ने कहा कि हर छोटे-बड़े मामले में उच्चाधिकारियों से संपर्क करना संभव नहीं है। इससे जनहित से जुड़ी सूचनाएं जनता तक बहुत बार छूट सकती है । सरकार द्वारा नशा व चिट्टा विरोधी मुहिम मैं आम जनता तक यह समाचार नहीं पहुंच पाएगा की कौन-कौन आरोपी पकड़ा गया है और कितना मादक पदार्थ पकड़ा गया है।
इसके साथ छोटी-मोटी अन्य क्रिमिनल सूचनाओं जैसे मारपीट का मामला, सड़क दुर्घटनाओं के मामले, चोरी आदि की जानकारी भी आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगी जिससे सामाजिक तत्वों को बल मिलेगा। दोनों ही क्लबों के सदस्यों ने मांग की कि इस आदेश पर तुरंत पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लिया जाए और डीएसपी व एसएचओ को पूर्व की तरह मीडिया से तथ्य साझा करने का अधिकार बहाल किया जाए।
