कुलदीप पठानिया का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा- अपनी पार्टी संभालें, पंचायत चुनाव की चिंता न करें

संवाद सहयोगी, ज्वालामुखी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि पंचायत चुनाव की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बहुत चिंता सता रही है। उन्हें पंचायत चुनाव की बजाय अपनी पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। भाजपा कई गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है। वह ज्वालामुखी में पत्रकारों से अनौपचारिक भेंट वार्ता में बोल रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जोर आजमाइश का खेल चला हुआ है। जिस पर कांग्रेस की पूरी नजर है। प्रदेश की जनता भी इसका खूब मजा ले रही है। समय अनुसार पंचायत के चुनाव भी होंगे, नगर निकाय के भी होंगे और नगर निगम के भी होंगे।

जयराम ठाकुर आए दिन हास्यास्पद बयानबाजी करके जग हंसाई करवा रहे हैं। यदि वह हिमाचल प्रदेश के सच्चे हितैषी हैं तो सभी सांसदों, केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश आपदा के लिए घोषित किया गया पैसा शीघ्र जारी करवाएं, ताकि जरूरतमंद लोगों को दिया जा सके।