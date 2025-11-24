कांगड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट 110 टन लकड़ी ले जा रहा ट्रक पकड़ा

संवाद सहयोगी, कांगड़ा। वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना परमिट के लकड़ी ले जा रहा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 110 टन लकड़ी थी और इसकी कीमत लाखों रुपये में है।

लकड़ी सफेदे, खिड़क, फना व बदोह की थी। इसे सुक्कड़ से होशियारपुर ले जाया जा रहा था। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि लकड़ी निजी जमीन से काटी है या सरकारी से।

वन विभाग कांगड़ा के डिप्टी रेंजर मुनीष बिट्ठल ने बताया कि शनिवार रात गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी को निजी वाहन से होशियारपुर ले जाया जा रहा है। विभाग की टीम ने पुराना कांगड़ा घाट पर नाका लगाकर जा रहे सभी ट्रकों की जांच शुरू कर दी।