Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांगड़ा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना परमिट 110 टन लकड़ी ले जा रहा ट्रक पकड़ा

    By Dinesh Katoch Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    कांगड़ा में वन विभाग ने रात में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना परमिट के 110 टन लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में ट्रक को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। वन विभाग अवैध लकड़ी के कारोबार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    वन विभाग ने पुराना कांगड़ा घाट में नाके के दौरान पकड़ा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कांगड़ा। वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना परमिट के लकड़ी ले जा रहा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 110 टन लकड़ी थी और इसकी कीमत लाखों रुपये में है।

    लकड़ी सफेदे, खिड़क, फना व बदोह की थी। इसे सुक्कड़ से होशियारपुर ले जाया जा रहा था। हालांकि यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि लकड़ी निजी जमीन से काटी है या सरकारी से।

    वन विभाग कांगड़ा के डिप्टी रेंजर मुनीष बिट्ठल ने बताया कि शनिवार रात गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध लकड़ी को निजी वाहन से होशियारपुर ले जाया जा रहा है। विभाग की टीम ने पुराना कांगड़ा घाट पर नाका लगाकर जा रहे सभी ट्रकों की जांच शुरू कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान टीम ने बिना परमिट लकड़ी ले जा रहे ट्रक को पकड़ लिया। चालक लकड़ी ले जाने के दस्तावेज नहीं दिखा सका। उन्होंने बताया कि इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी है।

    आरएफओ कांगड़ा सौरभ शर्मा ने बताया कि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान वनरक्षक वरुण, वन मित्र अभय, विशाल व संयम मौजूद रहे।